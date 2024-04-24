Замминистра обороны отправили в СИЗО до 23 июня

Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Басманный районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

Иванову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК («Получение взятки в особо крупном размере»). Замминистр курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов министерства обороны. Следователи полагают, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для получения взятки в особо крупном размере. Ее он получил в виде оказания услуг имущественного характера.

Суд отправил чиновника под стражу на два месяца до 23 июня.

Вместе с Ивановым арестовали его сообщника — Сергея Бородина. Ему тоже предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Следователи указывают, что Бородин находился в дружеских отношениях с замминистром.

Иванов занимал должность заместитель министра обороны с 2016 года. В его полномочия входила организация управления имуществом, расквартирования войск, жилищного и медицинского обеспечения Вооруженных сил. Иванов находится в списке богатейших силовиков РФ. По версии Forbes, в 2019 году доход его семьи составлял 136,7 млн руб.

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