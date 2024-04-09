ВС объяснил, обязан ли пристав переводить деньги сомнительному взыскателю

Из-за претензий к форме доверенности представителя и подозрений в отношении самой компании пристав не решился перевести деньги, взысканные по исполнительному листу. Суды решили, что такое поведение незаконно, а ВС встал на сторону бдительного пристава.

Представитель «Волгатрансавто» — взыскателя по исполнительному производству — Николай Базанов* подал в ФССП исполнительный лист и заявление о взыскании, в котором компания просила перевести полученные средства на его счет. Спустя время фирма узнала, что долг перед ней закрыт, но деньги с депозитного счета службы ей так и не пришли.

Выяснилось, что судебный пристав решил не переводить 51 млн руб. на счет Базанова из-за претензий к его доверенности и к актуальности сведений о компании в ЕГРЮЛ. Пристав усомнился в подлинности доверенности, поскольку к заявлению о перечислении средств приложили лишь ее копию, заверенную самим же представителем. При этом у него не было права заверять документ от имени компании. Еще у фирмы были признаки недействующего юрлица: в ЕГРЮЛ светилась запись о недостоверности данных руководителей, учредителей и адреса. Пристав неоднократно просил фирму предоставить ему корректно оформленную доверенность и сообщить реквизиты для перечисления денег, но ответ так и не получил.

«Волгатрансавто» через суд потребовало перевести 51 млн руб. Суды удовлетворили иск: раз на момент возбуждения производства у пристава не было претензий к подлинности доверенности, то он должен был в итоге перечислить деньги (дело № А40-246949/2022). Пристав возразил им и подал жалобу в Верховный суд.

Хотя при возбуждении производства у пристава не было сомнений о полномочиях Базанова и его доверенности, оригинала которой он так и не увидел, это не значит, что в дальнейшем пристав не может устранить «подобный недочет», подчеркнул ВС. Например, повторно проверив соответствие документов Базанова требованиям закона.

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Первая инстанция и кассация не учли это, а еще не определили важные для дела обстоятельства, из-за которых пристав задержал перечисление денег, продолжает ВС. Они проигнорировали то, что пристав несколько раз запрашивал у «Волгатрансавто» информацию о доверенности и реквизитах, но не получил ответа. АСГМ не должен был ограничиваться лишь констатацией того, что деньги, поступившие на депозитный счет ФСПП, не перечислили Базанову, а был обязан оценить принятые приставом меры по истребованию сведений. При этом важно было учесть и поведение самого взыскателя, который не отвечал на запросы, отметил ВС.

В результате экономколлегия отменила решение АСГМ и постановление суда округа, вернув дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. ВС предписал проверить информацию, полученную от лица, которое значится в доверенности директором «Волгатрансавто», о том, что она не знает Базанова и не выдавала ему никаких полномочий.

* Имя и фамилия изменены редакцией.

Екатерина Ткаченко