ВККС отобрала претендентов в судьи ДНР и ЛНР

В судьи Луганской и Донецкой Народных Республик собиралось больше тридцати кандидатов, но рекомендации удалось получить не всем.

За должность судьи Ворошиловского межрайонного суда г. Донецка боролись трое, а рекомендации дали лишь двоим. Среди них адвокат Зурган Джульджуев, который более восьми лет проработал в судах на разных должностях, в том числе помощником судьи ВС Республики Калмыкия. Два года назад начал адвокатскую деятельность, поскольку не сдал судейский экзамен. Но мечту не оставил и в этом году получил оценку «хорошо». У него спросили, почему он пять лет не состоял на воинском учете. Кандидат пояснил, что все из-за учебы в Москве, где у него не было даже временной регистрации. Еще у супруги Джульджуева был счет в иностранном банке, но сейчас он закрыт. ВС поддержал его кандидатуру. Рекомендацию в тот же суд получила и Екатерина Сиренко, помощник судьи Волгоградского областного суда. Комиссию заинтересовало ее отношения с бывшим супругом, с которым они вновь живут вместе. Претендентка заверила, что они сошлись в конце прошлого года и в будущем планируют вновь расписаться.

Другого кандидата в тот же суд не рекомендовали. Алексей Санкин восемнадцать лет проработал в органах МВД на разных должностях, но четыре раза привлекался к дисциплинарной ответственности за ненадлежащий контроль за подчиненными. Отец претендента более двадцати лет живет в Эмиратах. Но у квалифкомиссии возникли вопросы к переводам его бывшей супруги: два года назад друзья ей подарили 2 млн руб. Происхождение этих денег Санкин объяснить не смог.

Советник юстиций 2 класса Татьяна Мяконька собиралась на должность судьи Жовтневого районного суда г. Мариуполя. С 2016 года она работала сначала секретарем, а затем помощником судьи Новочеркасского городского суда Ростовской области. Экзамен сдала на отлично. Комиссия поинтересовалась происхождением двух денежных переводов ее супруга. Кандидат пояснила, что муж оплачивал взносы в СРО, поскольку работает оценщиком. Ей дали рекомендацию.

Судьи ВККС выбрала кандидатов в судьи Верховного суда ЛНР

Анна Ненашева хотела стать судьей Кировского межрайонного суда г. Донецка. У нее солидный стаж в юриспруденции — 25 лет и есть характеристика от президента адвокатской палаты Кабардино-Балкарии и местного райсуда. До 2010 года она работала в судебной системе, но захотела помогать гражданам и пошла в защитники. У комиссии возникли вопросы к ее семейному положению. В прошлом году она развелась, но с бывшим супругом продолжает сожительствовать. Еще у ее покойного брата было 14 судимостей, часть из которых в анкете кандидат не указала. По словам Ненашевой, она с ним не общалась, пока не узнала о болезни родственника в прошлом году. Но глава ВС ДНР и Верховный суд не поддержали ее кандидатуру. В итоге ей отказали.

Отказали и другой кандидатке — Наталье Михайловской. Гражданство России она получила в 2020 году, а до этого 27 лет работала помощником районного суда Донецка и в местной коллегии адвокатов. Она собиралась на должность судьи Центрально-Городского районного суда г. Макеевки, но ей отказали несмотря на положительную характеристику от ВС ДНР.

В судьи Ильичевского районного суда г. Мариуполя собрались Олег Кобин, Олег Логвинов и Юлия Черняева. Первый — бывший судья Ленинского районного суда города Ульяновск, куда его назначили в прошлом году. Недавно он ушел в отставку, объяснив, что хотел попробовать себя на новом месте. Ему предложили перевестись, но Кобин решил пойти по такому пути. В должности он пробыл 11 месяцев, получив 6-й квалификационный класс. У другого кандидата — Логвинова 7-й класс и 10 лет судейского стажа в мировом суде Таганрогского района Ростовской области. Супруг его дочери адвокат, но как заверил претендент, в его суде он дел не ведет. У последней претендентки нет судейского стажа, но с 2005 года она работала в Арбитражном суде Белгородской области на должностях секретаря и помощника. Комиссия поинтересовалась, какие у нее отношения с дочерью супруга, которая проживает на Украине. Кандидатка заверила, что исключительно дружественные и поддерживающие. Они общаются по телефону. ВС поддержал двух последних претендентов, но поскольку было вакантно лишь одно место, то рекомендацию получил Логвинов.

Получить рекомендацию на три должности в Орджоникидзевском районном суде г. Мариуполь хотели сразу семь кандидатов. Помощнику судьи Ирине Арсюковой отказали, несмотря на общий стаж в 20 лет. До этого она дважды участвовала в конкурсе, но не проходила из-за неверно заполненных документов. Помощнику прокурора повезло больше. Эльдар Митерев получил рекомендацию, сдав экзамен на отлично. Большинство его родственников работает в прокуратуре Самары, в том числе и супруга. «Поэтому места для работы в этом городе у вас не осталось из-за конфликта интересов», — отметил глава ВС ДНР и поддержал его кандидатуру.

Еще одобрение получила Наталья Болева. Она мировая судья участка № 5 Чайковского района Пермского края со стажем в 26 лет, из которых 9 — судейский. Рекомендацию дали и помощнику председателя Матвеево-Курганского районного суда Ростовской области Марии Ремпе. Ее супруг уже работает в Мариуполе судебным приставом, но в другом районе, поэтому конфликта интересов у них нет. Юристу Булату Ахметову, госслужащему Александру Городилову и адвокату Роману Плюшкину отказали. Они не набрали достаточно голосов.

Владимир Деденко хотел рекомендацию в судьи Артемовского городского суда ДНР. Претендент сдал экзамен хорошо, но у его родителей числится долг свыше 1,5 млн руб. по десяти исполнительным производствам. На заседании кандидат пояснил, что половина суммы уже оплачена, но глава ВС ДНР и ВС не поддержали его кандидатуру. Отказала и ВККС. В тот же суд собиралась Расима Губайдуллина, судья мирового участка по Благоварскому району Республики Башкортостан. В начале карьеры она на два месяца переезжала из Уфы в Салехард, чтобы работать там помощником. Но уехала из-за бытовых проблем. Глава ВС ДНР поинтересовался: знает ли кандидат о текущих условия проживания в Краматорске и не станет ли это проблемой. Она заверила что нет, и получила рекомендацию. Одобрили и кандидатуру Сергея Проценко. Судейского стажа у него нет, но юридический — 27 лет.

Рекомендацию получила и Татьяна Филонова. Она метила в судьи Докучаевского городского суда ДНР. Юридический стаж у нее более 9 лет, работала секретарем и помощником в районных судах. Ее кандидатуру поддержали оба Верховных суда и квалифколлегия.

Айнагуль Бекешева отозвала свое заявление на должность судьи Краматорского городского суда ДНР, а адвокат Юлия Посашкова получила рекомендацию. Экзамен она сдала хорошо, но ранее привлекалась к дисциплинарной ответственности из-за невовремя оплаченных взносов. Председатель ВС ДНР поинтересовался, изменил ли претендент свое отношение к срокам на посту судьи и будет ли их соблюдать? Она подтвердила, что будет.

Евгений Крупичко собирался на должность судьи Красноармейского городского суда ДНР. Он юрисконсульт 1-й категории и трудится в организации предоставляющей коммунальные услуги. Поскольку кандидат родился в Крыму, то после получения гражданства РФ у него остались зарубежные счета. Он пояснил квалифколлегии, что закрыть их не может, поскольку банки не отвечают на его заявления и корреспонденция к ним в республику не приходит. Других вопросов к претенденту не возникло и он получил рекомендацию. Петр Устименко просил рекомендовать его на должность председателя Першотравневого районного суда ДНР. С 2019 года он работал судьей Новоазовского районного суда ДНР. Но во время заседания он отозвал свое заявление.

Эльзят Даваева и Алена Сквира претендовали на одну должность судьи Новоазовского районного суда ДНР. Первая кандидатка девять лет проработала в судах, в том числе на должности помощника судьи 2-го КСОЮ, а вторая — восемь, и сейчас трудится консультантом в судебном департаменте. Обе женщины не указали сведений о своих бывших мужьях и хорошо сдали экзамен. В итоге квалифколлегия отдала рекомендацию Сквире.

Рекомендацию на должность судьи Славянского городского суда ДНР дали и Марине Надвидовой. За последние восемнадцать лет она успела пооработать секретарем, специалистом в службе ФССП и адвокатом, а теперь трудится юрисконсультом в медучреждении. Отказ получил Юрий Никишин, проработавший судьей 21 год. До конца прошлого года он тоже работал юрисконсультом, но в больнице Макеевки. Квалификационная коллегия не смогла рекомендовать его на должность судьи Ясиноватского городского суда ДНР, поскольку экзамен он сдал «удовлетворительно».

Адвокат Ольга Быкова метила в судьи Беловодского районного суда ЛНР. Она восемь лет проработала юрисконсультом в Сбербанке и в других муниципальных учреждениях своего округа. Экзамен сдала на «отлично» и в итоге получила одобрение от ВС. Кандидат на должность судьи Краснодонского городского суда ЛНР Софья Александрина свое заявление отозвала.

За две должности судей Свердловского городского суда ЛНР боролись трое кандидатов. Татьяна Братищенко и Игорь Валиков трудились в этом суде на должностях помощников и секретарей, а Алексей Жадан — судьей. Его коллегию распустили после рассмотрения уголовного дела еще при правительстве Украины. В итоге рекомендацию получили все трое, дальше вопрос должен будет реши

Гульжан Сактаганова ранее работала судьей Первомайского районного суда г. Омска, но ушла в отставку из-за отъезда в Германию. Вернувшись из-за границы, она пошла работать в прокуратуру. Правда, по закону сначала ей нужно было подать заявление о прекращении статуса судьи в отставке, но Сактаганова этого не сделала. Теперь продолжить деятельность она решила в качестве судьи Северодонецкого городского суда ЛНР. Несмотря на судейский стаж более девти лет, ВС ЛНР ее кандидатуру не поддержал. В итоге ВККС решила отложить рассмотрение заявления.

Раиса Каменская