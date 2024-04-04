ВККС отобрала кандидатов в судьи кассационных СОЮ

Большинство кандидатов хотели попасть в Первую кассацию, одному из них отказали.

Игорь Дюжаков, судья Фрунзенского районного суда Саратова собирался в Первый кассационный СОЮ. У него пятый квалификационный класс и более 14 лет судейского стажа, а общий по юридической профессии — 25 лет. До этого претендент работал в следственных органах. Раньше к качеству работы судьи были вопросы из-за низких показателей, теперь они улучшились и квалифколлегия одобрила претендента.

В эту же кассацию нацелилась и Наиль Нургалиева, судья Красноярского районного суда Астраханской области с судейским стажем 18 лет. Комиссия поинтересовалась, почему в отдельном году у нее были плохие показатели. Кандидат пояснила что, это было связано с существенным изменением практики, и этот пробел она уже восполнила. Ее поддержал ВС и ВККС дал рекомендацию.

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Третий кандидат, чью кандидатуру одобрили, — Татьяна Передреева, судья Саратовского районного суда. У нее более 13 лет судейского стажа и пятый квалификационный класс. В своих силах она уверена, поскольку раньше работала в кассации помощником. В 2023 году Передреева уже пробовалась на эту должность, но ей отказали из-за низкого качества решений. Теперь показатели ее работы выше среднеобластных. Рекомендовали в Первый кассационный СОЮ и судью Энгельсского районного суда Саратовской области Николай Почевалов. Вся трудовая деятельность претендента связана с судами, где он начал работать с 1999 года помощником.

Последнему кандидату в тот же суд, Александру Прудченко, судье Пензенского районного суд Пензенской области повезло меньше. Его судейский стаж — семь лет, до этого он работал прокурором. Претендент в первый раз неверно заполнил справку о доходах, еще вопросы возникли к качеству его работы. ВС кандидатуру не поддержал. Отказала и ВККС, посоветовав набраться опыта.

В Шестой кассационный СОЮ собралась Елена Бурая, зампред Красноглинского районного суда Самары. У кандидатки пятый квалификационный класс и более дести лет работы в судах. В 2023 году она уже подавала заявление, но отозвала, поскольку ее коллег рекомендовали в областной суд и с ее уходом возникла бы нехватка кадров. «Решили выручить суд?», — уточнила коллегия. Бурая это подтвердила и получила рекомендацию. Туда же одобрили и переход Оксаны Пиндюриной, зампреда Советского районного суда Уфы с семнадцатилетним судейским стажем.

Судья Ленинского районного суда Ижевска с 12-летним стажем Ирина Савченко тоже просила ее рекомендовать в судьи Шестой кассации. Ранее она трудилась помощником в областных судах и Верховном суде Удмуртсткой Республики. Ее кандидатуру одобрил ВС и ВККС.

Последний, кто хотел претендовал на повышение — Юрий Мокин, судья Центрального районного суда г. Прокопьевска Кемеровской области. Он метил в судьи 8-го кассационного СОЮ. Судейскую карьеру начал с 2010 года в мировом суде, до этого трудился в органах внутренних дел. Несмотря на пятый квалификационный класс и показатели выше среднего, у квалифколлегии возникли вопросы к его опыту. В итоге его кандидатуру подержал председатель Шестого кассационного суда и его рекомендовали.

Раиса Каменская