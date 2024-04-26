ВККС открыла 13 вакансий

Zel Экономика

Требуются два председателя, один зампред и десять судей.

Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии вакансий на должности:

  • председателя 5-го гарнизонного военного суда;
  • председателя 109-го гарнизонного военного суда;
  • судьи Арбитражного суда Центрального округа;
  • судьи Восьмого арбитражного апелляционного суда;
  • судьи Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда;
  • судьи Сочинского гарнизонного военного суда.

Последний день приема документов — 24 мая. 

Кроме того, ВККС объявила об открытии следующих вакансий:

  • заместителя председателя Верховного суда Республики Калмыкия;
  • судьи Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции;
  • судьи Суда по интеллектуальным правам;
  • судьи Арбитражного суда Дальневосточного округа;
  • судьи Арбитражного суда Центрального округа;
  • судьи Десятого арбитражного апелляционного суда;
  • судьи Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда.

Последний день приема документов — 27 мая. Претенденты должны подать документы по адресу: 125993, Москва, ул. Баррикадная, д. 8, стр. 4, каб. № 105. С понедельника по четверг это можно сделать с 10:00 до 18:00, в пятницу — с 10:00 до 16:45. 

Согласно закону «О статусе судей», от кандидатов требуются заявление о рекомендации на должность, документ, удостоверяющий личность, анкета с информацией о себе и своей семье, диплом о высшем юридическом образовании, трудовая книжка, справка о состоянии здоровья, сведения о доходах, характеристики от предыдущих работодателей.

  • Право.ru
  • ВККС

pravo.ru

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