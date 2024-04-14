В Госдуму внесли законопроект о предупреждении в рекламе кредитов

Потребителей попросят «оценивать свои финансовые возможности и риски».

Группа депутатов и сенаторов предложила изменить требования к рекламе кредитов (займов). Законопроект об этом в пятницу внесли в Госдуму.

Как говорится в пояснительной записке, в первом полугодии 2023-го общее количество заемщиков достигло 47 млн человек. Становится больше людей, которые имеют несколько кредитов.

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Авторы инициативы предлагают повлиять на ситуацию, добавив в рекламу предупреждения. «Оценивайте свои финансовые возможности и риски», — такая фраза должна занимать не менее 7% от площади рекламы, на телеэкранах ее будут показывать не менее пяти секунд.

Еще одно предложение — призывать потребителей не ограничиваться только информацией об условиях кредита из рекламы, а уточнять все подробности на сайте или странице банка в соцсетях. Призыв должен занимать не менее 5% от площади рекламы, в теле- и радиопрограммах ему нужно отводить не менее трех секунд, если упоминается хотя бы одно условие, которое влияет на полную стоимость кредита.

«Это позволит потребителям получить все необходимые сведения, при этом ограничит рекламодателей от размещения таких сведений нечитаемым образом», — считают авторы поправок.

Если закон примут, он вступит в силу через 30 дней после официального опубликования. У рекламодателей будет время привести рекламу в соответствие новым нормам.

Законопроект № 600974-8 «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «О рекламе»

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