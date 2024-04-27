Суд удовлетворил иск Новороссийского прокатного завода к Danieli

Встречные требования итальянской компании первая инстанция отклонила.

АС Ростовской области удовлетворил иск Новороссийского прокатного завода (НПЗ) к итальянской компании Danieli на €4,5 млн и отказал во встречном иске. Запись об этом появилась в Картотеке арбитражных дел, текст решения пока не опубликован (№ А53-39419/2023).

В этом сюжете

Суд удовлетворил иск ММК к итальянской Danieli на €27,3 млн 15 февраля, 10:49

По информации «Интерфакса», в 2018 году стороны заключили контракт, согласно которому Danieli должна была поставить российскому заводу прокатный стан, но этого не случилось. НПЗ отправился в суд с требованием взыскать с ответчика €4,5 млн долга и процентов.

Итальянская организация в ответ попросила взыскать с завода недоплаченную часть аванса в €1,379 млн и пени. Компания объяснила: несмотря на приостановку производства оборудования, она уже заказала некоторые компоненты для его изготовления. АС Ростовской области принял решение по иску 25 апреля.

НПЗ — металлургический завод в городе Шахты. Предприятие находится под контролем московской «Новостали».

В 2014 году Daniele открыла в Нижегородской области первую очередь завода по производству и сервисному обслуживанию металлургического оборудования. В 2023-м итальянская компания объявила о намерении уйти с рынка РФ.

Право.ru