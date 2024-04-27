Суд удовлетворил иск Новороссийского прокатного завода к Danieli

Zel Экономика

Встречные требования итальянской компании первая инстанция отклонила.

АС Ростовской области удовлетворил иск Новороссийского прокатного завода (НПЗ) к итальянской компании Danieli на €4,5 млн и отказал во встречном иске. Запись об этом появилась в Картотеке арбитражных дел, текст решения пока не опубликован (№ А53-39419/2023).

В этом сюжете

  • Суд удовлетворил иск ММК к итальянской Danieli на €27,3 млн 15 февраля, 10:49

По информации «Интерфакса», в 2018 году стороны заключили контракт, согласно которому Danieli должна была поставить российскому заводу прокатный стан, но этого не случилось. НПЗ отправился в суд с требованием взыскать с ответчика €4,5 млн долга и процентов.

Итальянская организация в ответ попросила взыскать с завода недоплаченную часть аванса в €1,379 млн и пени. Компания объяснила: несмотря на приостановку производства оборудования, она уже заказала некоторые компоненты для его изготовления. АС Ростовской области принял решение по иску 25 апреля.

НПЗ — металлургический завод в городе Шахты. Предприятие находится под контролем московской «Новостали». 

В 2014 году Daniele открыла в Нижегородской области первую очередь завода по производству и сервисному обслуживанию металлургического оборудования. В 2023-м итальянская компания объявила о намерении уйти с рынка РФ.

  • Право.ru
  • Арбитражный процесс
  • Бизнес
  • Новости

pravo.ru

Смотреть также

ВС защитил ответчика, который не узнал о заседании

Ответчик по оспариваемой сделке узнал о том, что у него истребовали купленную у супруги банкрота …

Добавить комментарий

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности сайта uchalinka.ru. Копирование разрешено, только с установкой активной( без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт uchalinka.ru. Ознакомьтесь с правилами сайта . Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Все права на материалы принадлежат их владельцам.
© Copyright 2024, All Rights Reserved