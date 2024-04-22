Суд продлил конкурсное производство в отношении «дочки» Google

Компанию признали банкротом в 2023 году. Ее дебиторская задолженность превысила 27 млрд руб.

АСГМ продлил конкурсное производство в отношении компании «Гугл», российской «дочки» американской корпорации Google, на шесть месяцев (дело № А40-126705/2022).

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Как говорится в определении суда, решение принято по ходатайству конкурсного управляющего Валерия Таляровского, поскольку не все мероприятия, предусмотренные законом «О банкротстве», на сегодня завершены.

«Гугл» признали банкротом в октябре прошлого года. Основной голосующий кредитор в реестре — Федеральная налоговая служба с требованиями на 19,6 млрд руб. На конец 2022 года дебиторская задолженность компании превысила 27 млрд руб., долги по зарплатам и выходным пособиям — 271 млн руб., по обязательным платежам — 85 млн руб.

В апреле сообщалось, что конкурсный управляющий нашел способ пополнить конкурсную массу должника. «Гугл» подал иски к рекламным агентствам, которые надеялись избежать возврата долгов компании. Общая сумма требований превысила 6 млрд руб.

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