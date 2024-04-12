Совет ЕС утвердил введение уголовных наказаний за обход санкций

Zel Экономика

Закон вступит в силу через 20 дней после публикации в журнале Евросоюза.

В пятницу Совет ЕС принял закон о криминализации обхода санкций. Преступлениями будут считаться помощь в обходе запрета на поездки, торговля санкционными товарами, осуществление запрещенной финансовой деятельности. Подстрекательство и пособничество этим нарушениям тоже будет наказуемо. Инициатива предусматривает до пяти лет лишения свободы и штрафы за обход ограничений. Компаниям могут запретить вести экономическую деятельность.

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После того как документ вступит в силу, у стран Евросоюза будет год, чтобы перенести его в национальное законодательство, сообщается на сайте Совета ЕС.

В 2022 году еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс говорил, что криминализация обхода санкций позволит конфисковать активы российских олигархов и компаний в Евросоюзе на основании уголовных обвинений, передавал РБК.

В феврале Евросоюз продлил санкционный режим против РФ до 24 февраля 2025 года, а в апреле — персональные антироссийские санкции до 15 сентября. Сегодня в европейский список ограничений включены более 2100 физических и юридических лиц.

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