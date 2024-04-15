Россияне стали чаще просить о внесудебном банкротстве

Более половины дел о внесудебном банкротстве, начатых в 2024 году, пришлись на пенсионеров.

В первом квартале 2024 года число процедур внесудебного банкротства граждан выросло в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их количество достигло почти 12 700, передает РБК со ссылкой на отчет Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Рост числа внесудебных банкротных процедур физлиц отмечается второй квартал подряд. В октябре-декабре 2023 года их количество увеличилось в 3,3 раза, до 7900, по сравнению в тем же периодом 2022-го.

Как уточнили в Федресурсе, 52% дел о внесудебном банкротстве, начатых в первые три месяца 2024 года, касались пенсионеров. В отношении 28% банкротов завершили исполнительное производство, у 12% — исполнительное производство продолжалось более семи лет. 8% процедур внесудебного банкротства начали в отношении получателей единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

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«Сразу после расширения критериев доступа процедурой стали активно пользоваться новые категории граждан, в частности пенсионеры», — сообщил руководитель Федресурса Алексей Юхнин. Он обратил внимание на высокую социальную значимость нововведения.

В первом квартале выросла доля начатых дел к числу поданных заявлений: до 92% против 69% годом ранее. Больше всего внесудебных процедур возбудили в Краснодарском крае (575, +459,2% за год), Свердловской области (491, +363,2%), Алтайском крае (471, +467,5%), Челябинской области (422, +179,5%)

Правила внесудебного банкротства изменились с ноября 2023 года. Процедура стала доступна для граждан, исполнительное производство в отношении которых не прекращено. Речь идет прежде всего о пенсионерах и получателях единого пособия на детей — эти люди теперь могут запрашивать внесудебную процедуру банкротства через год после начала принудительного взыскания долга с них. Обязательным условием внесудебного банкротства остается отсутствие у должника имущества. При подаче заявления о банкротстве нужно предоставить справки, подтверждающие это.

Всего за время существования внесудебного банкротства — с сентября 2020-го по март 2024-го — начались 42 100 процедур. Общая сумма долга — 17,26 млрд руб.

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