«Роснефть» взыскала с сингапурской Trafigura 15 млн руб.

Zel Экономика

Зарубежная фирма нарушила сроки возврата вагонов из-под углеводородов.

Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск «Роснефти» к Trafigura Pte Ltd. (Сингапур) о взыскании 15 млн руб. (дело № А40-22586/2023). Спор по арбитражной оговорке должен был рассматриваться по правилам Международного арбитражного центра Сингапура. Но «Роснефть» обратилась в АСГМ в соответствии со ст. 248.1 АПК («Исключительная компетенция арбитражных судов в РФ по спорам с участием лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера») из-за санкций в отношении компании.

Истец требовал с ответчика штрафы за сверхнормативный простой вагонов по соглашениям о поставках за 2020 и 2021 годы (13,75 млн руб. и почти 1,2 млн руб. соответственно). Стороны договорились, что «Роснефть» будет поставлять, а покупатель — приобретать и принимать углеводороды. В случае нарушения нормативного срока возврата вагонов покупатель выплачивает продавцу неустойку из расчета на один железнодорожный вагон в день за каждый день. Истец направлял Trafigura претензию, но контрагент на нее не ответил. На судебное заседание ответчик тоже не пришел.

АСГМ согласился с позицией «Роснефти», указав, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (ст. 310 ГК). Суд полностью удовлетворил исковое заявление российской компании.

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