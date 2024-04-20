Путин назначил судей

Указ содержит несколько сотен фамилий. В частности, в райсудах получили должности более 200 человек.

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении судей. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации в пятницу.

Сергей Шараев занял пост председателя Первого кассационного суда общей юрисдикции. Елена Ендовицкая стала зампредом Брянского областного суда, а Вячеслав Чигинев — зампредом Нижегородского облсуда.

Должности глав и их заместителей в районных судах получили 64 человека, в военных — пять, в арбитражных — три. Дмитрия Крашенинникова назначили на пост председателя 18-го ААС, Василия Асямолова — зампреда АС Курганской области, Евгения Поликарпова — председателя АС Омской области.

Судьями 1-го КСОЮ стали Светлана Дюкарева, Елена Кулишова, Николай Мернов, Оксана Михайлова, Татьяна Тоичкина. Судьями 4-го КСОЮ — Рустам Валиулин, Елена Грымзина, Александр Крюков, Аскербий Сиюхов. Судьей 7-го КСОЮ — Динара Губайдуллина, судьями 8-го КСОЮ — Анастасия Лемза, Денис Пальцев. Должность судьи 3-го апелляционного суда общей юрисдикции заняла Светлана Колосова.

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Путин изменил состав комиссии по назначению судей 18 апреля, 10:55

В Верховный судах четырех республик — Башкортостана, Марий-Эл, Татарстана, Тывы — судьями назначили семерых человек, в областных — 31, в районных — 247, в военных — пять, в арбитражных — 53.

Указом Путин назначил на должность представителя президента в квалификационных коллегиях судей Константина Бирюкова (Республика Алтай), Анатолия Гулина (Республика Мордовия), Сергея Петряшова (Воронежская область), Тимура Макоева (Карачаево-Черкесская Республика) и Игоря Дральщикова (Ставропольский край). Последние двое ранее были представителями главы государства в ККС Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик соответственно.

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