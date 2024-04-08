Президент подписал закон о повышении порогов по экономическим делам

Размеры ущербов повышены неоднородно. Значительный ущерб по мошенничествам вырос с 10 000 руб. до 250 000 руб., а по налоговым составам — лишь на 0,4.

6 апреля президент Владимир Путин подписал закон №79-ФЗ о повышении порогов по экономическим преступлениям. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Изменения коснулись следующих составов:

О мошенничестве (ст.159 УК) —с 10 000 руб. до 250 000 руб. значительного ущерба, с 3,5 млн руб. до 4,5 млн руб. для крупного, с 12 млн руб. до 18 млн руб. для особо крупного.

Об ограничении конкуренции (ст. 178 УК) — с 50 до 80 млн руб. крупного дохода, с 250 до 395 млн руб. — особо крупного. Крупный ущерб увеличивается с 10 до 16 млн руб., особо крупный — с 13 до 47 млн руб.

О незаконном использовании средств индивидуализации (ст. 180 УК) — с 250 000 до 400 000 руб. крупного ущерба.

Об уклонении от уплаты налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих уплате организацией (ст. 199 УК) — с 15 до 18 млн руб. крупного ущерба, с 45 до 56,25 млн руб. — особо крупного.

О неисполнении обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК) — с 15 до 18,75 млн руб. крупного размера, с 45 до 56,25 млн руб. — особо крупного.

Об уклонении страхователя-физлица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (ст. 199.3 УК) — с 1,8 до 2,25 млн руб. крупного размера, с 9 до 11,25 млн руб. — особо крупного.

Об уклонении страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (ст. 199.4 УК) — с 6 до 7,5 млн руб. крупного размера, с 30 до 37,5 млн руб. — особо крупного.

Закон вступит в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования, за исключением изменений примечания к ст. 194 УК. Эта начнет действовать через 90 дней.

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