От экс-бенефициара «Ангары» потребовали более 1,4 млрд руб. долга

Александра Кондратенкова признали банкротом в 2023 году.

Арбитражный суд города Москвы включил требования страховой компании «Ангара» в размере более 1,4 млрд руб. в реестр требований кредиторов бывшего бенефициара организации Александра Кондратенкова. Об этом сообщило Агентство по страхованию вкладов.

АСГМ признал Кондратенкова банкротом в сентябре 2023 года, суд ввел процедуру реализации его имущества (дело № А40-18197/2023).

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По информации АСВ, Кондратенков — экс-бенефициар шести страховых компаний: «Опоры», «Вектора», «Ангары», «Трудстраха», «Респекта», «НАСКО». Все остались без лицензий в период с декабря 2016-го по май 2019 года. Агентство по страхованию вкладов — конкурсный управляющий этих организаций.

Ранее АС Восточно-Сибирского округа согласился с решениями нижестоящих инстанций о взыскании более 1,4 млрд руб. убытков с Кондратенкова. В 2023 году АС Иркутской области удовлетворил иск АСВ и взыскал эту сумму с Кондратенкова и генерального директора страховой компании Ларисы Фроловой (дело № А19-20854/2018). Основаниями для решения послужили операции руководителя и бенефициара по выводу ликвидных активов из «Ангары».

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