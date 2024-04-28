Минюст отчитался об оказании бесплатной юрпомощи в 2023 году

Ее объемы увеличились на 20%.

Минюст опубликовал доклад о реализации госполитики в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью (БЮП) в 2023 году. В документе ведомства содержатся сведения об оценке эффективности такой работы в разных регионах, ее основных показателях и направлениях дальнейшего развития.

Практика За год адвокаты более 500 000 раз помогли pro bono

Минюст указал, что по сравнению с 2022 объемы оказания бесплатной юридической помощи выросли на 20%. В 2023 году в государственные юридические бюро и адвокатам поступило 332 062 заявления. Негосударственные центры оказали бесплатную помощь в 112 480 случаях, а юридические клиники — в 38 947. Люди, обратившиеся в госюрбюро, получили бесплатную юрпомощь в 186 634 случаях, адвокаты помогли заявителям 145 428 раз.

Минюст указывает, что за прошедший год госюрбюро появились еще в десяти российских субъектах. По мнению ведомства, госюрбюро позволяет обеспечить эффективную защиту прав социально незащищенных категорий граждан. Ранее в Госдуме предложили оказывать юрпомощь таким заявителям дистанционно, но правовое управление нижней палаты попросило авторов законопроекта изменить его текст.

Право.ru