Минстрой: возврат моратория на пени для застройщиков нужен для защиты дольщиков

Ведомство объяснило действия правительства защитой о клиентах, а не о девелоперах.

В пресс-службе Минстроя объяснили, зачем повторно вводить мораторий на взыскание неустойки с застройщиков за нарушение договора долевого участия при строительстве многоквартирного дома. Об этом пишет РБК.

Правительство 22 марта утвердило постановление, которым освободило застройщиков от взыскания неустоек и пеней за нарушение обязательств по передаче строящегося жилья по договорам долевого участия. Новые нормы начали действовать с 18 марта и будут работать до 31 декабря. Если дольщик потребует выплатить неустойку в период действия постановления, застройщик может не делать этого до 31 декабря. Исполнительные документы по таким требованиям до конца года исполняться не будут.

Минстрой указывает, что постановление предусматривает комплекс мер поддержки социально-экономического характера, который уменьшит финансовую нагрузку на застройщиков и защитит интересы участников долевого строительства. Мораторий на пени снизит риски банкротства застройщиков, а значит, будет содействовать своевременному завершению строительства и получению квартир, считают в Минстрое. Ведомство объясняет свою позицию тем, что цель меры — исключение появления новых обманутых дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

Ранее мораторий вводили во время пандемии коронавируса и в период с 29 марта 2022 года до 1 июля 2023 года. В министерстве указывают, что механизм позволил застройщикам завершить строительно-монтажные работы собственными силами без процедуры банкротства и без применения механизмов публично-правовой компании «Фонд развития территорий». В том, каким будет действие моратория для дольщиков, Право.ru разбиралось в материале «Кабмин вновь ввел мораторий на взыскание неустойки с застройщиков».

Право.ru