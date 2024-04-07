Минэк обсуждает критерии признания компаний экономически значимыми

Первые иски об ограничении прав иностранных собственников в отношении таких предприятий уже поступили в суд.

Минэкономразвития по запросу бизнеса может скорректировать условия, по которым российские компании относят к экономически значимым организациям (ЭЗО), сообщает «Интерфакс».

В марте министерство сообщило о шести компаниях, которым присвоили статус ЭЗО: корпоративный центр X5 Group, группа компаний — производителей минеральных удобрений «Акрон», «АБ Холдинг» (материнская структура «Альфа-банка»), «ЮНС-Холдинг» (бенефициар «Альфа-Страхования»), угледобывающая компания «Разрез Аршановский» и «Городской супермаркет» («Азбука вкуса»).

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В связи с новым статусом уже появились первые иски об ограничении корпоративных прав иностранных собственников ЭЗО. Так, в Арбитражный суд Московской области поступил иск Минпромторга о приостановлении корпоративных прав X5 Retail Group N.V. (Нидерланды) в отношении «Корпоративного центра Икс 5», управляющего сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» (дело № А41-26836/2024). Кроме того, генеральный директор «Азбуки вкуса» попросил суд ограничить правомочия кипрского владельца этой сети Demanor Investments Ltd. (дело № А41-27398/2024). Правовым основанием для таких исков служит закон, который президент подписал в августе 2023 года. Он позволяет исключать из структуры владения иностранные холдинги.

Минэкономразвития может упростить отнесение предприятий оборонно-промышленного комплекса к экономически значимым. Сейчас ведомство запросило в налоговых органах сведения о предприятиях из этого сектора, выручка которых достигает 10–75 млрд руб., а стоимость активов — 5–150 млрд руб.

В настоящее время для признания фирмы ЭЗО либо ее выручка должна быть больше 75 млрд руб., либо стоимость активов — более 150 млрд руб. Еще одним критерием выступает деятельность предприятия. Оно должно быть градообразующим или субъектом критической информационной инфраструктуры, фирмой, чьи сервисы и услуги используют больше 2 млн человек, организацией с лицензией на право пользования недрами в России и штатом более 500 человек. Еще она может внедрять технологии или программное обеспечение для общественно значимых сервисов и услуг.

В ведомстве на вопрос издания, каким именно образом и в какую сторону будут корректироваться параметры отнесения к ЭЗО, не ответили, но подтвердили: такая дискуссия идет.

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