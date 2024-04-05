Кассация оправдала гендиректора предприятия за сокрытие денег от ФНС

Руководитель компании защитил средства бизнеса от налоговых органов, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации в Ростовской области.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор, которым оправдали Наталью Ефимченко, бывшую исполняющую обязанности генерального директора «Управления распределения систем водоснабжения» в Ростовской области, по делу о сокрытии средств организации. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В августе 2023 года Первомайский районный суд Ростова-на-Дону оправдал руководителя предприятия в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления. Обвинение указывало, что Ефимченко, зная о недоимках компании по налогам, сборам и страховым взносам в размере 9 млн руб., скрыла деньги, за счет которых планировалось выплатить задолженность. Следствие вменяло ей состав преступления, предусмотренный ч. 2 ст. 199.2 УК («Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, страховых взносов»).

Первая инстанция установила, что подсудимая действовала в состоянии крайней необходимости для устранения потенциальной опасности, что исключает преступность деяния. Ефимченко сокрыла средства компании, чтобы обеспечить беспрерывную работу предприятия. «Управление распределения систем водоснабжения» выполняет роль гарантирующего поставщика в сфере водоснабжения и водоотведения в большой части Ростовской области. Если приостановить его деятельность, то возможна чрезвычайная ситуация для населения региона, убедила защита суд.

Прокуратура обжаловала решение первой инстанции, но апелляция встала на сторону Ефимченко. Ей предоставили право на реабилитацию.

Теперь и кассация защитила ее от необоснованных претензий налоговых органов. 4-й КСОЮ указал: деяние, формально подпадающее под признаки преступления, должно быть общественно опасносным, способным причинить вред общественным отношениям. В действиях руководителя ростовского предприятия суд не усмотрел таких признаков.

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