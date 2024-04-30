Кабмин продлил требование о продаже валютной выручки до 30 апреля 2025 года

Для компаний-экспортеров увеличили срок для зачисления денег на счета с 90 до 120 дней.

Правительство опубликовало информацию о продлении требования об обязательной продаже валютной выручки для отдельных крупнейших российских экспортеров до 30 апреля 2025 года. Кабмин сообщает, что постановление принято по указу президента.

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43 компании из закрытого перечня должны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% иностранной валюты, полученной от их экспортных контрактов. Для них правительство увеличило срок для зачисления валютной выручки на счета с 90 до 120 дней.

В октябре 2023 года Владимир Путин вернул обязательную продажу валютной выручки экспортерами. Указывалось, что мера будет носить временный характер и коснется лишь 43 компаний-экспортеров, которые относятся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности и зернового хозяйства. Список этих компаний не публиковался.

Действие указа заканчивалось в конце апреля. Кабмин и администрация президента настаивали на его продлении, а против этого выступал Центральный банк. По мнению вице-премьера Андрея Белоусова, меры оказались эффективными: они дали возможность покрыть дефицит валюты, необходимой импортерам для сохранения поставок продукции в Россию, и стабилизировали валютный курс. А председатель ЦБ Эльвира Набиуллина настаивала, что весомых оснований для продления меры не имеется и она не влияет значимо на стабилизацию курса рубля.

Сам Путин в декабре 2023 года обещал, что мера будет носить временный характер. «Курс у нас плавающий, зависит от рыночных условий, цен на экспортные товары, растущего спроса внутри страны. А он растет, — говорил президент. — Кстати говоря, указ, который был призван урегулировать ситуацию с валютой, конечно, сыграл свою роль».

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