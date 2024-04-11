Фридман и Авен остаются под санкциями ЕС

Суд Европейского союза снял не все ограничения, введенные против российских бизнесменов.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на неназванного представителя Евросоюза, решение суда касается ограничений, введенных до марта 2023 года, но не распространяется на санкции от сентября 2023-го и от марта 2024-го.

«Мы приняли к сведению решение Суда Евросоюза об отмене включения Петра Авена и Михаила Фридмана в списки лиц, в отношении которых действуют ограничительные меры. В настоящее время мы тщательно анализируем это решение, его юридические и практические последствия. Совет ЕС должен принять решение о необходимости оспаривания этого решения», — сказал представитель ЕС.

О том, что Суд ЕС отменил персональные санкции против Авена и Фридмана, стало известно сегодня. Как следует из сообщения на сайте суда, Совет ЕС не привел никаких дополнительных доказательств того, что российские предприниматели должны оставаться в этом списке. Обжаловать решение суда можно в течение 70 дней.

В этом сюжете

Петр Авен и Михаил Фридман оспорили санкции ЕС в суде 30 мая, 16:44

«Это случай отдельный, его нужно отдельно воспринимать. Разумеется, представители крупного бизнеса имеют возможности оспаривать вот эти санкционные решения в отношении себя в судебных инстанциях, они реализуют эти возможности», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков (цитата по РБК). По его словам, Россия считает все санкции незаконными, несправедливыми, деструктивными «и, наверное, даже в чем-то позорящими те органы, которые их принимали».

Авен и Фридман покинули совет директоров «Альфа-банка» в 2022 году. Бизнесмены подпали под персональные санкции не только ЕС, но и Великобритании и Канады. Авен, проживающий в Великобритании, жаловался, что ему не хватает денег на уборщицу и водителя. Фридман рассказывал, что из-за ограничений у него практически нет наличных денег, а после заморозки счетов ему стало труднее оплачивать работу обслуживающего персонала.

Евросоюз ввел санкции в отношении 2177 физических и юридических лиц два года назад. Пока выйти из санкционного списка ЕС смогли всего восемь участников, из них двое — бывший вице-президент АФК «Система» Сергей Мндоянц и экс-глава Ozon Александр Шульгин — сделали это через суд. Еще шестерых человек освободили от ограничений из-за «отсутствия причин сохранять их в черном списке, что было установлено во время конфиденциального обсуждения». Таким образом санкции сняли с основателя и бывшего гендиректора компании «Яндекс» Аркадия Воложа, бизнесменов Фархада Ахмедова и Григория Березкина, сестры Алишера Усманова Саодат Нарзиевой, экс-жены бизнесмена Михаила Фридмана Ольги Айзиман, главы словацкого отделения мотоклуба «Ночные волки» Йозефа Гамбалека.

Право.ru