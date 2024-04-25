ФНП: лица в банкротствах передали на депозит нотариуса более 15,7 млрд руб.

Палата уточняет, что клиенты стали чаще пользоваться нотариальными услугами для погашения задолженности.

Федеральная нотариальная палата сообщает, что по итогам 2023 года россияне передали на депозит нотариуса более 15,7 млрд руб. для расчета по обязательствам. Клиенты стали в 14 раз чаще обращаться к таким услугам в удаленном формате.

Практика Как пытаются обмануть нотариусов и почему не стоит этого делать

Как правило, к нотариусу поступает заявление не от самого должника, а от его учредителей, собственников его имущества либо третьего лица. В рамках банкротства деньги на депозит поступают во время наблюдения, внешнего управления и конкурсного производства. Закон «О банкротстве» не предусматривает такую возможность при процедуре финансового оздоровления. При этом перечень лиц с правом осуществить удовлетворение требований всех кредиторов за должника исчерпывающий и не подлежит расширительному толкованию, уточняют в ФНП.

Если же заявление подает должник, то по общим правилам исполнения обязательств он вправе внести деньги на депозит нотариуса после возбуждения в отношении него дела о банкротстве, но до введения процедуры наблюдения, если кредитор уклонился от принятия исполнения.

Относительно места исполнения обязательства ФНП поясняет, что в соответствии с законом «О банкротстве» деньги подлежат перечислению на депозит нотариуса по месту нахождения должника — юридического лица или по месту жительства гражданина. Организация указывает, что из года в год все больше людей обращаются к депозиту нотариуса, чтобы решить долговой спрос без обращения в суд и вовремя исполнить финансовые обязательства.

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