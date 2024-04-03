Дочка «Росатома» ищет юристов

Zel Экономика

Сумма потенциальной сделки — 20 млн руб. Заявки принимают до 12 апреля.

На портале «Единая информационная система в сфере закупок» размещена заявка компании «Новавинда», которая ищет подрядчика для оказания адвокатских услуг и представления интересов в следственных действиях и судебных разбирательствах по уголовным делам.

Адвокатам необходимо будет консультировать и вырабатывать правовую позицию в интересах заказчика, сопровождать в судебных заседаниях, следственных действиях и во время оперативно-разыскных мероприятий. Предполагается, что юрист будет представителем компании, которая выступает в качестве потерпевшего, свидетеля или гражданского истца (ответчика). От адвоката потребуется выражать интересы заказчика и его работников в уголовных судопроизводствах в первой, апелляционной, кассационной, надзорной инстанциях и на этапе исполнения приговора.

Срок договора — три года. Максимальная цена составляет 20 млн руб. Заявки принимают до 12 апреля.

«Новавинд» — это дочернее предприятие «Росатома». Компания создана в 2017 году и, согласно информации на официальном сайте, «отвечает за консолидацию усилий госкорпорации в передовых сегментах и технологических платформах электроэнергетики». Фирма занимается строительством ветроэлектростанций.

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