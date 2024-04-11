ЦБ поддержал отказ от налогообложения долгосрочных вкладов

В Минфине с идеей несогласны.

Банк России поддерживает отказ от налогообложения долгосрочных вкладов. Об этом сообщила РИА «Новости» председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России.

По мнению Центробанка, можно в два раза снизить ставки страховых взносов по долгосрочным вкладам и безотзывным сертификатам. Такие условия ведомство предлагает распространить на депозиты сроком более трех лет. Регулятор считает, что мера будет эффективной в связи с грядущим ужесточением регулирования балансовых рисков банков. Страховой лимит по безотзывным сберегательным сертификатам можно установить на уровне 2,8 млн руб., считают в Центробанке.

В Минфине против предложения ЦБ, наоборот, возражают, пишет «Интерфакс». В ведомстве полагают, что подобные послабления не будут стимулировать граждан больше инвестировать в инструменты долгосрочных инвестиций.

С 2024 года налогоплательщики впервые обязаны уплатить налог на доходы от банковских вкладов. Соответствующий закон принят еще в 2020 году. Налогом облагается не сам депозит, а только начисленные на него проценты, сумма которых превышает 1 млн руб. Федеральная налоговая служба разъясняла, что необлагаемый доход составляет 150 000 руб. с учетом максимальной ключевой ставки в 2023 году (15%).

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