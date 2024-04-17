АСГМ рассмотрит дело о банкротстве польской нефтегазовой компании PGNiG

Ее долги перед бюджетом составляют менее 1 млн руб.

Арбитражный суд Москвы 15 апреля принял к рассмотрение заявление Инспекции Федеральной налоговой службы № 36 по Москве о банкротстве польской нефтегазовой компании PGNiG (дело № А40-51332/2024).

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Иск поступил в суд 12 марта. ИФНС просит ввести в отношении АО «Польская нефтяная и газовая промышленность» локальное производство по делу о банкротстве – конкурсное производство имущественной массы должника. За день до этого на Федресурсе опубликовано уведомление о намерении обратиться в суд. В сообщении ИФНС указала регистрационный номер должника — аналог ИНН, который относится к PGNiG. По версии налогового органа, у должника имеется задолженность по обязательным платежам в бюджет в общем размере 901 882руб., в том числе недоимка на сумму 795 350 руб. и пени — 106 532 руб.

Весной 2022-го польские власти отказались оплачивать российский газ в рублях, и «Газпром» остановил поставки газа PGNiG. Позднее кабмин РФ ввел контрсанкции против совместного предприятия «Газпрома» и PGNiG — Europol Gaz. В мае того же года «Газпром» сообщил, что больше не планирует пользоваться польским участком газопровода Ямал — Европа, а осенью 2023-го власти Польши передали его под управление нефтяного концерна Orlen.

На прошлой неделе стало известно о подаче «Газпромом» в АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области иска к Europol Gaz, Orlen, Ernst and Young Global Limited и Earnst and Young Corporate Finance (№ А56-20124/2024). Российская компания потребовала $710 млн и 886 млн польских злотых (около $223 млн). Предварительное судебное заседание назначено на 10 апреля.

Следующее судебное заседание состоится 19 июня.

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