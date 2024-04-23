АСГМ признал решения суда Белграда по спору между сербскими фирмами

В Сербии компании присудили право на селекционное достижение, но российский регистратор отказался его признавать без соответствующего акта судебной инстанции.

Арбитражный суд города Москвы рассмотрел заявление сербской компании Doo Best Seed Producer в отношении бывшего контрагента Agrimax Doo Beograd-Novi Beograd о признании и приведении в исполнение решения суда (дело № А40-309427/2023). На спор обратил внимание телеграм-канал «Международный арбитраж».

В 2021 году Хозяйственный суд Белграда удовлетворил иск Doo Best Seed Producer и присудил в его пользу деньги. Agrimax Doo Beograd-Novi Beograd не исполнил решение, из-за чего в 2022 году сербский государственный исполнитель принял решение о конфискации и передаче права собственности на селекционное достижение «гибрид кукурузы» истцу. Doo Best Seed Producer попросил ФГБУ «Госсорткомиссия» переоформить право на него в реестре, но ведомство ему отказало со ссылкой на необходимость приведения в исполнение решения государственного суда Сербии.

АСГМ сослался на Конвенцию о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года и на Договор о правовой помощи между СССР и Югославией по гражданским, семейным и уголовным делам. Суд посчитал, что подсудность дела определяется по месту нахождения имущества. Регистрирующий орган — ФГБУ «Госсорткомиссия» — находится в Москве, а значит, дело подсудно АСГМ. Суд удовлетворил заявление Doo Best Seed Producer и привел в исполнение государственного суда Белграда.

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