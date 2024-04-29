«Абсолют банк» взыскивает с Euroclear Bank $41 млн

Иск, вероятнее всего, связан с блокировкой ценных бумаг в европейском депозитарии.

Арбитражный суд города Москвы 25 апреля принял к рассмотрению иск «Абсолют банка» о взыскании с европейского Euroclear Bank $41 млн, или 3,8 млрд руб. (дело № А40-91146/2024). К участию в деле в качестве третьего лица привлечен Национальный расчетный депозитарий (НРД). Основание исковых требований пока не раскрывается.

Санкции Как спастись от санкций и разблокировать активы за границей

Национальный расчетный депозитарий, как правило, привлекают к спорам из-за блокировки ценных бумаг в связи с санкциями. Сейчас на рассмотрении российских судов находится больше ста исков к европейскому депозитарию. Претензии инвесторов связаны с блокировкой средств на счетах депозитария, вызванной санкциями Евросоюза против НРД. В ЕС утверждали, что депозитарий играет ключевую роль в функционировании российской финансовой системы и ее связях с международной системой, поэтому он «прямо или косвенно включен в деятельность, политику и ресурсы российского правительства». ЕС также отмечал, что НРД почти полностью принадлежит Мосбирже, а потому «материально или финансово поддерживает правительство РФ». В августе того же года НРД подал иск в Суд ЕС о снятии с него ограничений, а слушания по нему прошли в январе (подробнее — в новости «Суд ЕС рассмотрел иск НРД о снятии санкций»).

Ранее дела против Euroclear выиграли «Ростсельмаш», «Уральский банк», «Росбанк», управляющая компания «Лидер», «МТС Банк», банк «Санкт-Петербург».

Следующее судебное заседание по иску «Абсолют банка» назначено на 28 мая.

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