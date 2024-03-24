Высшая квалифколлегия отберет кандидатов в суды общей юрисдикции

Один из таких кандидатов — председатель Люблинского райсуда Москвы Ирина Орешкина, которая рассчитывает стать зампредом Мосгорсуда.

Высшая квалификационная коллегия судей опубликовала предварительную повестку очередного заседания, которое пройдет с 1 по 5 апреля. В течение нескольких дней коллегия будет рассматривать заявления кандидатов на должности в судах общей юрисдикции.

Одно из таких заявлений поступило от Ирины Орешкиной — председателя Люблинского райсуда Москвы. Она рассчитывает получить рекомендацию ВККС на должность заместителя председателя Мосгорсуда. Ее кандидатуру оценят 4 апреля.

В первый же день ВККС решит, кого рекомендовать на должности председателей Камчатского краевого и Кировского областного судов. На каждый из этих постов рассчитывают по три кандидата. Главой Камчатского краевого суда хотят стать председатель судебного состава Дмитрий Войницкий, зампред этого же суда Вера Воскресенская и судья Воронежского областного суда Максим Петров. За рекомендацию в Кировский облсуд поборются его действующий глава Константин Егоров, зампред Альберт Кощеев и Игорь Тимохин, судья Шестого КСОЮ. На продление полномочий рассчитывает и председатель Приморского краевого суда Игорь Попов. Кроме этого, Высшая квалифколлегия оценит кандидатуры на должности глав межрайонных и районных судов Херсонской области.

Судьи ВККС 1 апреля рассмотрит кандидатуру Подносовой на должность главы ВС

Рекомендации от ВККС ждут и претенденты на посты заместителей председателей. Среди них: судья Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции Николай Волков, который хочет стать замглавы этого суда, его коллега Андрей Чернышов, рассчитывающий на должность зампреда Брянского облсуда, и судья Дмитрий Сакун из Челябинского облсуда, который планирует стать его же зампредом. Кроме того, с 1 по 5 апреля ВККС оценит кандидатов на должности судей.

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