ВС разобрался, как лучше продать нежилые помещения банкрота

Zel Экономика

Суды отказались утверждать положение о продаже единым лотом двух помещений банкрота — кабинета и коридора. ВС посчитал отказ преждевременным.

В конкурсной массе банкрота Алексея Кушнира есть несколько помещений, включая кабинет площадью 98,2 м² и часть коридора площадью 11,7 м². Управляющий хотел продать их одним лотом: коридор, по его мнению, был вспомогательным помещением по отношению к кабинету. Суд утвердил положение о реализации в предложенной редакции. Но апелляционный и кассационный суды отменили решение первой инстанции и отказали в утверждении положения (дело № А41-41906/2021).

Кредитор Кушнира подал жалобу в Верховный суд. Экономколлегия обратила внимание, что у второй половины коридора есть другой собственник — издательский дом «Народное образование», который рассчитывал на долю должника и жаловался на нарушение преимущественного права покупки при продаже единым лотом. Спорный коридор обслуживает помещения издательского дома и Кушнира. Значит, он следует судьбе существующих долей в праве общей собственности на него. Объединение в один лот главной вещи и принадлежности для продажи отвечает интересам собственника главной вещи и не нарушает прав других собственников, подчеркнул ВС.

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Использование же коридора по какому-либо другому назначению, не указанному в технической документации и договоре, на которое и ссылается издательский дом, не нужно было учитывать без доказательства изменения его назначения. И хотя апелляция и суд округа защитили право второго собственника, но при этом они не проверили возможность продажи актива и не исследовали все необходимые доказательства.

Теперь более тщательным исследованием дела займется 9-й ААС, куда ВС вернул спор на новое рассмотрение.

  • Екатерина Ткаченко
  • Банкротство
  • Верховный суд РФ
  • Экономколлегия ВС

pravo.ru

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