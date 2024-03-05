ВС проверил законность высокой комиссии за платежи кооператива

Потребительский кооператив заплатил банку 10% от суммы платежей участникам объединения. Посчитав комиссию завышенной, он напомнил, что в этих отношениях выступает как негосударственная финорганизация, а значит, должен был заплатить меньше. ВС прислушался к этим доводам.

Кредитный потребительский кооператив «Партнер-кредит» требовал отменить 10%-ю комиссию банка ВТБ, которую тот взял при операциях возврата денег участникам кооператива. Им вернули 16 млн руб., а банк оставил себе 1,6 млн руб., сославшись на условия своего сборника тарифов, с которым истец согласился при заключении договора присоединения.

Суды трех инстанций отказали кооперативу в иске. Они указали, что условия договора определены в «Правилах» и «Тарифах», с которыми истец согласился и мог ознакомиться на сайте банка (дело № А56-89525/2022).

Практика ВС защитил компанию от высокой банковской комиссии

«Партнер-кредит» в жалобе в Верховный суд настаивал: кооператив по своей структуре и правовому статусу негосударственный, а значит, судам нужно было применить к нему по аналогии определение негосударственной финансовой организации. В таком случае действовали бы другие ставки комиссий, и он заплатил бы меньше. Еще один довод заявителя касался процессуальных нарушений. По утверждению кооператива, заседание суда первой инстанции, которое состоялось в конце 2022 года, началось с задержкой. При этом истцу не дали подключиться по видео-конференц-связи, хотя ходатайство об этом было удовлетворено. Кооператив посчитал, что даже при техническом сбое при подключении стороны суд должен был отложить рассмотрение дела по существу, чтобы истец мог в нем участвовать.

ВС прислушался к этим доводам, отменил решения нижестоящих судов и вернул спор на новое рассмотрение в первую инстанцию — АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Мотивировочная часть определения экономколлегии будет опубликована позже.

Екатерина Ткаченко