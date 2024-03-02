ВС посчитал ставку арендной платы для сетевой компании

Суды взыскали долг с арендатора госимущества, но при этом отказались индексировать арендную плату на размер уровня инфляции. ВС не согласился с таким подходом.

Комитет по управлению госимуществом Волгоградской области добивался взыскания с «Россетей» 108 000 руб. долга по договору аренды участка от 2010 года и неустойки за период с 11 февраля по 14 мая 2020-го. Еще арендодатель требовал выплаты неустойки в размере 0,1% за каждый день просрочки за период с 15 мая до дня погашения долга.

Суды в итоге взыскали 26 000 руб. долга и 74 000 руб. неустойки, а еще предписали взыскивать неустойку с 10 января 2023-го. Вышестоящие суды согласились с этим решением (дело № А12-12039/2022).

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В жалобе в Верховный суд комитет настаивал: суды ошибочно рассчитали долг и неустойку, исходя из предельной ставки без ее индексации на размер уровня инфляции. Так, по правительственному постановлению № 582 арендодатель должен ежегодно изменять в одностороннем порядке арендную плату на размер уровня инфляции. Исключения из этого правила возможны, но только если менялось законодательство, чего в этом случае не было.

ВС прислушался к доводам чиновников, отменил принятые решения и вернул дело на новое рассмотрение в АС Волгоградской области. Мотивировочная часть определения экономколлегии будет опубликована позже.

Екатерина Ткаченко