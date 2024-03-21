ВС помог верно определить вид неустойки

Грузоотправитель рассчитал убытки и неустойку за просрочку доставки железнодорожных вагонов. Суды применили исключительную неустойку и в четыре раза уменьшили размер взыскания. ВС объяснил, почему это было правильное решение.

«Промышленный Трейд Альянс» взыскал с ОАО «РЖД» 364 000 руб. пеней, хотя рассчитывал на взыскание 474 000 руб. неустойки и 900 000 руб. убытков.

Требования иска связаны с периодом января — марта 2022 года. Тогда перевозчик РЖД просрочил доставку 132 порожних грузовых вагонов, и «Промышленный Трейд Альянс» рассчитал неустойку. Кроме того, за дни фактической задержки доставки истец, который одновременно был субарендатором этих вагонов, вносил платежи за них собственникам и арендаторам, не имея при этом возможности пользоваться ими. Поэтому компания потребовала возместить еще и реальный ущерб в сумме арендной платы за просрочку по каждому вагону, который превышал пени на основании ч. 1 ст. 97 Устава железнодорожного транспорта.

Практика ВС рассчитал неустойку по банковской гарантии

Суды решили, что «Промышленный Трейд Альянс» не доказал нарушение РЖД сроков доставки не принадлежащих истцу вагонов. Кроме того, неустойку по ч. 1 ст. 97 УЖТ три инстанции расценили как исключительную, то есть не позволяющую взыскать другие возмещения сверх нее, в том числе оставшуюся неустойку и убытки. Поэтому иск грузоотправителя удовлетворили лишь частично (дело № А40-146184/2022). В жалобе в Верховный суд компания настаивает, что неустойка по ч. 1 ст. 97 УЖТ на самом деле зачетная, а превышающие сумму этой неустойки убытки грузоотправителя должны взыскиваться в пределах 50% платы за перевозку груза.

Экономколлегия с этим не согласилась и отказала заявителю в жалобе. «Судебная коллегия считает необходимым при установлении характера предусмотренных УЖТ РФ неустоек руководствоваться систематическим толкованием норм названного Устава, которым указаны конкретные случаи взыскания убытков наряду с неустойкой, тогда как отсутствие такого указания означает что соответствующая неустойка имеет исключительный характер», – указал ВС в своем определении. Таким образом, решения нижестоящих судов признали законными.

Екатерина Ткаченко