Власти США проверят связи сербского Raiffeisen Bank с РФ

В компании уже заверили, что соблюдают санкции против России.

Чиновники из Агентства по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями США на этой неделе посетят головной офис Raiffeisen Bank International в Вене. Как пишет Die Presse со ссылкой на источники, представители американских властей планируют проверить российский бизнес Raiffeisen и связи сербского Raiffeisen с РФ. Информацию о готовящемся визите подтвердили в головном офисе и в Минфине Австрии.

Издание напомнило, что Сербия отличается «традиционной дружелюбностью» к России. Кроме того, у нее есть соглашение о свободной торговле не только с Евросоюзом, но и с Евразийским экономическим союзом, в котором председательствует РФ. Все это увеличивает привлекательность Сербии для России, пишет издание. И хотя страна не считается значимым финансовым центром и не проводит крупные финансовые операции с РФ, но «мелкие вполне возможны», считают эксперты.

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Die Presse приводит статистику. За последние два года сербский бизнес Raiffeisenbank пережил подъем: объем активов банка по итогам 2022 года увеличился на 48% в сравнении с показателями за 2021-й. В прошлом году общий объем активов снова вырос, хотя причиной этому могла быть интеграция с другим банком. «RBI регулярно обменивается информацией с национальными и международными органами по темам санкций и комплаенса. Такой диалог состоится и на этой неделе», — сообщили в головном офисе Raiffeisen. И добавили: «Банк имеет комплексную систему соблюдения санкций и, естественно, соблюдает их».

О планах по сворачиванию бизнеса Raiffeisen Bank в России стало известно весной 2023 года. Перед этим Европейский центральный банк потребовал от компании уйти с российского рынка. Она рассматривала два варианта: продажа «дочки» в России или выделение этого актива из состава группы. Эксперты РБК предполагали, что продаже может помешать высокая стоимость бизнеса, поскольку только банк, без учета дополнительного бизнеса в России, можно оценить в 213,9 млрд руб. Также эксперты считали, что если у банка поменяется собственник, то компания может подпасть под санкции.

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