ВККС примет 16 отставок и рассмотрит жалобы

Отставку планируют два председателя, два зампреда и 12 судей.

Высшая квалификационная коллегия судей опубликовала предварительную повестку очередного заседания, которое пройдет с 1 по 5 апреля. В третий день заседания ВККС планирует принять 16 судейских отставок на основании подп. 1 п. 1 ст. 14 закона «О статусе судей».

Оставить должности в мае этого года планируют два действующих председателя: глава АС Воронежской области Александр Кочетков и председатель 40-го гарнизонного военного суда. Отставку планируют и двое зампредов. Речь о Николае Крылове из Сахалинского областного суда и Сергее Горошко из Нижегородского гарнизонного военного суда. Такое же заявление подали сразу двое судей 7-го ААС: Елена Кудряшева и Наталия Марченко. Еще три заявления поступили от судей арбитражных кассационных судов: Лады Громовой из АС Уральского округа, Ирины Кушнаревой из АС Дальневосточного округа и Владимира Моисеева из АС Поволжского округа.

Еще ВККС рассмотрит девять судейских жалоб. В основном судьи жаловались на решения ККС об отказе в рекомендации кандидатом на должность судьи и досрочное прекращение их полномочий, а еще обжаловали примененные к ним дисциплинарные меры.

Судьи ВККС прекратила полномочия главы ВС Вячеслава Лебедева

3 апреля Высшая квалифколлегия будет рассматривать представления главы Следственного комитета о даче согласия на возбуждение уголовного дела против отставного председателя Советского райсуда Ростова-на-Дону Елены Коблевой. Следствие подозревает экс-главу суда в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК). В ноябре 2023 года силовики провели обыски у Коблевой и у судей этого же суда Олега Батальщикова, Наталии Цмакаловой и Артура Маслова. Тогда собеседник ТАСС рассказал, что против известного предпринимателя из Ростова-на-Дону с фамилией Караханов возбудили уголовное дело о даче взятки за вынесение нужного судебного решения.

Еще 3 апреля ВККС утвердит составы дисциплинарных коллегий и проведет квалификационную аттестацию судей.

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