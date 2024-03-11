ВККС ищет председателя, пять зампредов и восемь судей

Вакансии открыты в арбитражных и военных судах, а также в судах общей юрисдикции.

Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии вакантных должностей. В частности, до 8 апреля открыт набор в арбитражные суды: в АС Вологодской области актуальна вакансия председателя, в АС Ульяновской области — заместителя председателя, а в трех судах вакантно по одной судейской должности. Речь об АС Северо-Западного округа, АС Центрального округа и 13-м ААС.

Еще ВККС открыла вакансии в судах общей юрисдикции и в военных судах. Документы принимаются до 10 апреля.

Сразу четыре суда ищут заместителя председателя: ВС Чувашской Республики, Седьмой КСОЮ, Забайкальский и Пермский краевые суды. А в пяти судах открыты должности судей:

в Седьмом КСОЮ;

в АС Северо-Западного округа;

в 13-м ААС;

в Спасск-Дальнем гарнизонном военном суде;

в Челябинском гарнизонном военном суде.

Судьи ВККС открыла вакансию на должность главы Верховного суда

Претенденты должны отправить в ВККС заявление и анкету с биографическими сведениями, результаты квалификационного экзамена и характеристики с предыдущих мест работы. Еще потребуются копии документа, удостоверяющего личность, диплома о высшем образовании, трудовой книжки. Заявления и документы принимают с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в пятницу — с 10:00 до 16:45 (обед с 13:00 до 13:45) по адресу: 125993, Москва, ул. Баррикадная, д. 8, стр. 4, каб. № 105.

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