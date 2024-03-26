В Совфеде и Госдуме против возврата смертной казни

Предложения об отмене действующего в России моратория прозвучали в связи с произошедшим 22 марта терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас выступили с критикой развернувшейся среди политиков дискуссии о необходимости отмены в России моратория на применение смертной казни. Обсуждения возврата высшей меры наказания прозвучали на фоне произошедшего 22 марта теракта в столичном «Крокус Сити Холл».

После этого некоторые политики предложили вернуть в РФ смертную казнь. В их числе — глава «Единой России» Владимир Васильев и председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, пишет ТАСС. Васильев заверил, что тему возврата смертной казни за терроризм глубоко и содержательно проработают, чтобы прийти к решению, которое ответит ожиданиям общества. А Слуцкий предположил, что в подобных случаях «можно и нужно» сделать исключение из действующего моратория.

«Вопрос по поводу кары важный, но совсем не главный вопрос. И дискуссия о смертной казни, может, мне кажется, увести нас в ложном направлении, будем обсуждать несколько иные истории, — цитирует Крашенинникова ТАСС. — Для нас важнее, чтобы подобные акты не повторялись». И, говоря о смертной казни, добавил: «Мы против как были, так и остались» (цитата по РИА «Новости»). А сенатор Андрей Клишас 23 марта объяснил, что ни Госдума, ни Совет Федерации не смогут преодолеть решения Конституционного суда, принятые по вопросу смертной казни.

Законодательство Клишас: Военное положение не позволяет ввести смертную казнь

Россия ввела мораторий на казнь в 1997 году после того, как присоединилась к Совету Европы и подписала протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека, который запрещает этот вид наказания. Документ так и не ратифицировали, и в УК осталось понятие смертной казни, но на практике этот вид наказания не применяли после 1996 года. В 2009-м КС счел невозможным назначение наказания в виде смертной казни и объяснил это «устойчивыми гарантиями прав человека» (определение КС № 1344-О-Р).

Право.ru