Суббота , 2 марта 2024

В Госдуму внесли законопроект о гибридных колониях

Zel Экономика

Поправки закрепляют понятие «учреждения объединенного типа» — исправительные колонии с изолированными участками, которые будут функционировать как тюрьма или СИЗО.

В пятницу правительство внесло в Госдуму законопроект о так называемых гибридных колониях: поправки закрепляют понятие «учреждение объединенного типа» (УОТ) на законодательном уровне.

Как говорится в пояснительной записке, термин «учреждение уголовно-исполнительной системы объединенного типа» используется в Концепции развития УИС РФ на период до 2030 года. О планах по строительству УОТ говорится в федеральной целевой программе «Развитие УИС (2018–2030 годы)». При этом в законе информации об УОТ нет. Это необходимо исправить, считают в кабмине.

В этом сюжете

  • Минюст подготовил поправки о взаимодействии СИЗО и религиозных организаций 9 февраля, 11:59

Поправки относят к УОТ исправительные колонии, которые имеют изолированные участки исправительных колоний с разными видами режимов, и участки, функционирующие как тюрьма или как следственные изоляторы.

«Положениями законопроекта не предполагается создание нового вида учреждения, исполняющего наказания, а лишь уточняется, что исправительные колонии могут относиться к учреждениям объединенного типа при соблюдении определенных условий», — говорится в пояснительной записке.

Реализация положений документа не потребует выделения дополнительных средств из бюджета и увеличения штата уголовно-исполнительной системы, уточнили авторы инициативы.

Законопроект № 566305-8 «О внесении изменений в статью 6 Закона Российской Федерации «Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации»

  • Право.ru
  • Госдума
  • Законопроект
  • Новости

pravo.ru

Смотреть также

ВККС прекратит полномочия главы Верховного суда

Внеочередное заседание Высшей квалифколлегии назначено на 29 февраля. 28 февраля Высшая квалификационная коллегия судей опубликовала …

Добавить комментарий

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности сайта uchalinka.ru. Копирование разрешено, только с установкой активной( без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт uchalinka.ru. Ознакомьтесь с правилами сайта . Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Все права на материалы принадлежат их владельцам.
© Copyright 2024, All Rights Reserved