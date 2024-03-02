В Госдуму внесли законопроект о гибридных колониях

Поправки закрепляют понятие «учреждения объединенного типа» — исправительные колонии с изолированными участками, которые будут функционировать как тюрьма или СИЗО.

В пятницу правительство внесло в Госдуму законопроект о так называемых гибридных колониях: поправки закрепляют понятие «учреждение объединенного типа» (УОТ) на законодательном уровне.

Как говорится в пояснительной записке, термин «учреждение уголовно-исполнительной системы объединенного типа» используется в Концепции развития УИС РФ на период до 2030 года. О планах по строительству УОТ говорится в федеральной целевой программе «Развитие УИС (2018–2030 годы)». При этом в законе информации об УОТ нет. Это необходимо исправить, считают в кабмине.

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Поправки относят к УОТ исправительные колонии, которые имеют изолированные участки исправительных колоний с разными видами режимов, и участки, функционирующие как тюрьма или как следственные изоляторы.

«Положениями законопроекта не предполагается создание нового вида учреждения, исполняющего наказания, а лишь уточняется, что исправительные колонии могут относиться к учреждениям объединенного типа при соблюдении определенных условий», — говорится в пояснительной записке.

Реализация положений документа не потребует выделения дополнительных средств из бюджета и увеличения штата уголовно-исполнительной системы, уточнили авторы инициативы.

Законопроект № 566305-8 «О внесении изменений в статью 6 Закона Российской Федерации «Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации»

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