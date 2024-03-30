В ФПА возражают против возврата смертной казни

Если есть вероятность хотя бы 1% судебной ошибки — институт смертной казни не имеет смысла, считает президент ФПА.

К активизировавшейся после теракта в «Крокус Сити Холле» дискуссии о необходимости отмены моратория на применение смертной казни присоединилась Федеральная палата адвокатов (ФПА). Там не поддержали возврат высшей меры наказания.

«На вопрос о возвращении смертной казни уже ответила наука криминология. Применение смертной казни не предотвращает трагедий, — убеждена президент ФПА Светлана Володина. — Отказ от смертной казни в других странах показал: количество преступлений, за которые ранее была предусмотрена высшая мера наказания, снижается». При этом Володина напомнила о вероятности судебной ошибки, которые «случались в судебной системе всех стран», в том числе и в делах, где применялась смертная казнь — «там, где эту ошибку исправить невозможно». И пока высшая мера наказания не позволяет предотвратить совершение преступлений, применять ее на практике нет смысла, считает Володина.

«А если институт смертной казни не предотвращает преступность по тем или иным категориям дел, то в чем его смысл, если есть хотя бы один процент возможной судебной ошибки?»

После случившегося 22 марта теракта в столичном «Крокус Сити Холле» некоторые политики предложили вернуть в РФ смертную казнь. В их числе — глава «Единой России» Владимир Васильев и председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявлял, что фракция будет настаивать на проведении в единый день голосования в 2024-м референдума о возвращении смертной казни, а спикер Госдумы Вячеслав Володин заверил, что референдум и не нужен — достаточно решения Конституционного суда.

Идею раскритиковали глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. «Вопрос по поводу кары важный, но совсем не главный. И дискуссия о смертной казни может, мне кажется, увести нас в ложном направлении, будем обсуждать несколько иные истории, — цитировал Крашенинникова ТАСС. — Для нас важнее, чтобы подобные акты не повторялись». И, говоря о смертной казни, добавил: «Мы против как были, так и остались» (цитата по РИА «Новости»). А сенатор Клишас объяснил, что ни Госдума, ни Совфед не смогут переступить решения КС, принятые по вопросу смертной казни.

Судьи В КС считают правильным сохранить мораторий на смертную казнь в РФ

Позднее депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил о намерении уточнить у КС порядок и основания снятия моратория на смертную казнь, добавив, что это дискуссионный вопрос, который требует учета позиций разных сторон общества. Сначала в КС отказались от комментариев постановления о моратории на смертную казнь в РФ. «Конституционный суд воздерживается от комментария, поскольку в контексте обсуждения данной проблемы в сегодняшней ситуации вопрос может стать предметом рассмотрения КС», — сообщили «Интерфаксу» в суде 26 марта. На следующий день председатель КС Валерий Зорькин в разговоре с РИА «Новости» сообщил: «Суд готов ответить только после официального запроса уполномоченных заявителей». В пресс-службе КС уточнили, что заявителем по делу о проверке конституционности положений нормативного акта может быть, в частности, группа депутатов Госдумы — не менее 90 человек. А в вопросе толкования положений Конституции — только высшие госорганы, в том числе Госдума в целом. «О проверке конституционности законопроекта (в порядке предварительного контроля) вообще может обратиться только президент», — добавили в пресс-службе.

Россия ввела мораторий на казнь в 1997 году после того, как присоединилась к Совету Европы и подписала протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека, который запрещает такой вид наказания. Документ так и не ратифицировали, и в УК осталось понятие «смертная казнь», но на практике этот вид наказания не применяли после 1996 года. В 2009-м КС счел невозможным назначение наказания в виде смертной казни и объяснил это «устойчивыми гарантиями прав человека» (определение КС № 1344-О-Р).

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