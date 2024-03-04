В Центробанке рассказали о новых законопроектах

Регулятор планирует урегулировать рассрочку и ужесточить наказание для банков, которые обманывают клиентов.

Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина встретилась с участниками Ассоциации банков России. На встрече глава регулятора затронула вопрос о законодательных инициативах, которые сейчас готовит ЦБ.

Например, Центробанк разработал законопроект о регулировании рассрочки. Набиуллина объяснила: нужно устранить арбитраж между потребительским кредитом и рассрочкой и одинаково защитить права потребителей. При этом нужно сохранить пространство для небанковских операторов рассрочки и ввести обязательный контроль рисков для потребителей. «В ближайшее время завершим дискуссию о максимальной сумме бесплатной рассрочки, в пределах которой будет действовать упрощенное регулирование», — добавила глава ЦБ.

Также Набиуллина рассказала, что ЦБ готовит предложения о повышении штрафов за неприемлемые практики в отношении потребителей финуслуг. Это важно, поскольку нынешние пределы наказания — до 0,1% минимального размера уставного капитала — «практически ни о чем, нематериальны для банков, не перекрывают выгоду от неправомерных действий». Чтобы штрафы действительно заработали, они должны быть кратно выше: на уровне, который сопоставим с нарушениями в сфере противодействия легализации преступных доходов, — до 0,1% капитала банка. Если финорганизация не будет исполнять предписание об устранении нарушения, она уплатит штраф в размере до 1% уставного капитала, добавила глава ЦБ.

В начале февраля «Известия» писали, что этот законопроект уже готов к рассмотрению в правительстве.

Процесс ЦБ борется с «рекламными ставками» по кредиту

«Из позитивного — исчезла реклама кредитов под фантастические, реально несуществующие 0%, мы с этим боролись», — рассказала Набиуллина об исполнении уже принятых при участии ЦБ инициатив. Поправки о запрете недобросовестной рекламы кредитов и займов с «рекламной ставкой» вступили в силу 21 января. Полную стоимость кредита (ПСК) нужно рассчитывать по новой методике: она должна учитывать суммы расходов заемщика по кредиту с учетом всех дополнительных сборов и услуг, если от них зависят условия финансирования. Как объяснял ЦБ, банки уже давно раскрывали заемщикам полную стоимость в кредитном договоре, но на практике могли часто занижать ее значение и не включать в расчет все расходы по кредиту.

Еще банки могут прибегать к недобросовестной практике «рекламных ставок». Это маркетинговый ход, когда реклама банка обещает клиентам одну ставку по кредиту (как правило, небольшую), а на деле она оказывается выше. Поправки обязывают кредиторов указывать в рекламе, в офисе, на сайте и в мобильном приложении рядом со ставкой по кредиту диапазон значений ПСК таким же шрифтом. Недавнее исследование «Известий» показало, что большинство банков проигнорировали новые требования, а из 13 крупнейших банков их выполняют лишь шесть.

«Теперь внимательно смотрим за тем, чтобы банки корректно раскрывали информацию о кредитах на сайтах и в мобильных приложениях», — добавила глава ЦБ.

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