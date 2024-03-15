Суд начал рассматривать субсидиарку экс-топов «Открытие Холдинга»

Ответственность 18 ответчиков предварительно оценивается почти в триллион рублей.

В деле о банкротстве «Открытие Холдинга» конкурсный управляющий добивается привлечения к субсидиарной ответственности бывших топ-менеджеров должника (№ А40-32328/2020). Требования управляющего касаются 18 человек.

Так, Булатова намеревается солидарно взыскать убытки с основателя группы «Открытие» Вадима Беляева и бывшего президента банка «Открытие» Рубена Аганбегяна, а еще с 16 ответчиков: экс-председателя правления Алексея Карахана, последнего гендиректора Павла Федосеева, экс-вице-президента Михаила Назарычева, Дмитрия Ромаева, Сергея Шкодинского, Андрея Коняева, Светланы Целминьш, Александра Должича, Сергея Бабкина, Вероники Доленко, Ильи Южанова, Михаила Жернова, Оксаны Айсиной, Венеры Набиуллиной, Юрия Папилова и компании «АБЕ Консалтинг». Производство по иску в части установления размера субсидиарной ответственности Булатова попросила приостановить до окончания расчетов с кредиторами.

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До рассмотрения заявления по существу АСГМ успел разрешить вопрос о том, в каком режиме пройдут заседания по нему — в открытом или закрытом. На закрытии процесса настаивала Булатова, а против этого возражали 11 из 18 ответчиков. Судья Валерий Марасанов напомнил управляющему, что разбирательство в арбитражных судах по общему правилу открытое. Процесс закрывают, только если существует риск разглашения гостайны, коммерческой, служебной либо другой охраняемой законом тайны или в случаях, предусмотренных законом. Таких оснований в этом споре нет, поэтому просьбу Булатовой суд отклонил.

15 марта прошли первые слушания по иску управляющего. Та настаивала на приостановлении дела, чтобы собрать доказательства вовлеченности разных ответчиков в работу «Открытие Холдинга». В частности, для этого нужно истребовать документы у бывших генеральных директоров должника. Как пишет телеграм-канал «РИА Новости: дела арбитражные», суд в итоге отказался приостанавливать дело. Отклонил судья и просьбу нескольких ответчиков в выделении требований к ним в отдельное производство. Они настаивали, что никаких требований к ним по факту не предъявляли, а в иске их упомянули лишь в вводной и просительной части.

Заседание отложили на 3 июня.

АСГМ признал «Открытие Холдинг» банкротом в июле 2022 года. На тот момент сумма требований в реестре кредиторов составляла порядка 920 млрд руб.

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