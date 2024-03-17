«Промсвязьбанк» требует субсидиарку по долгам «дочки» O1 Group

Ответчиками по заявлению финорганизации выступают Борис и Дмитрий Минцы.

«Промсвязьбанк» подал в АСГМ заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам российской структуры О1 Group — «О1 груп финанс» — живущих в Лондоне Бориса и Дмитрия Минцев, Петра Бородина и негосударственного нидерландского фонда «Штихтинг рон энд пиллар инвестментс». Сообщение опубликовано на Федресурсе. Заявление пока не принято судом.

«Промсвязьбанк» — кредитор «О1 груп финанс», признанной банкротом в сентябре 2023 года (дело № А40-168616/2019). Общая сумма требований кредиторов к нему превышает 57 млрд руб. Должник — российская «дочка» и эмитент облигаций O1 Group Бориса Минца. Он также выступает экс-совладельцем и сооснователем «Открытия».

В 2020 году «Промсвязьбанк» инициировал банкротство Дмитрия Минца (№ А40-204242/2020). Его признали несостоятельным в конце декабря 2022-го. В деле установили, что в 2014 году должник поручился за O1 Group, когда холдинг получал в «Промсвязьбанке» кредит. Общий долг компании по этому займу превысил $47 млн, но сумма поручительства ограничена $20 млн (около 1,5 млрд руб.). В 2018 году Лефортовский райсуд Москвы взыскал эту сумму с Дмитрия Минца.

Процесс Промсвязьбанк банкротит жену экс-предправления Дмитрия Ананьева

Поскольку тот так и не погасил долг, кредитная организация обратилась в суд с заявлением о банкротстве Минца. Первоначально это заявление отклонили, так как в тот момент решение Лефортовского суда еще не вступило в силу — дело о долге тогда рассматривали в кассации. После того как все инстанции подтвердили решение в пользу «Промсвязьбанка», он вновь инициировал банкротство Дмитрия Минца.

Дмитрий заочно арестован в России по делу об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), так же, как его брат Александр и отец Борис. Как полагает следствие, в 2017 году экс-председатель правления банка «Открытие» Евгений Данкевич договорился c руководством O1 Group и «О1 Груп Финанс» о покупке облигаций последней на 34 млрд руб. При этом обе стороны якобы знали, что реальная стоимость облигаций в два раза ниже. Полученными средствами О1 Group досрочно погасил кредиты в банке «Открытие».

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