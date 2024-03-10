Новый совладелец «Рависа» пытается получить документы агрохолдинга через суд

«Уральская агропромышленная группа» купила крупный пакет акций «Равис — Птицефабрика Сосновская» в конце прошлого года, а уже в марте 2024-го обратилась в суд с намерением получить документы компании.

АС Челябинской области принял к производству иск «Уральской агропромышленной группы» (УАГ) к обществу «Равис — Птицефабрика Сосновская». Заседание по делу № А76-7184/2024 назначено на 10 апреля.

Как сообщил «Интерфакс», УАГ купила 41,2% «Рависа» в конце 2023 года. В марте группа обратилась в суд «с требованием представить документы, в числе которых договор о создании «Равис — Птицефабрика Сосновская», список акционеров агрохолдинга, инвентаризационные описи основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений, дебиторской и кредиторской задолженности, учредительные документы, внутренние документы, регулирующие деятельность дочерних предприятий агрохолдинга».

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УАГ также инициировала второе разбирательство, в рамках которого попросила суд обязать агрохолдинг включить кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию в списки для голосования на ближайшем годовом собрании акционеров, но этот иск пока оставили без движения.

«Цель УАГ — выстраивание конструктивных взаимоотношений с акционерами агрохолдинга «Равис», а не многочисленные юридические разбирательства, которые будут лишь тормозить процесс интеграции и совместного развития», — цитирует «Интерфакс» директора по развитию Уральской агропромышленной группы Александра Засыпкина.

О том, что УАГ приобрела более 40% акций, «Рависа» стало известно в январе. Сделка оказалась предметом нескольких судебных споров. Материнская компания подала иск о признании продажи акций недействительной. Ответчики — УАГ и бывшие совладельцы агрохолдинга Андрей и Анна Косиловы, Эдем и Наиля Асановы. Помимо этого, открыто производство по иску общества к бывшим совладельцам с требованием раскрыть информацию о сделке. Судебные заседания пройдут в апреле (№ А76-6188/2024 и № А76-6329/2024).

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