Неизвестные открыли стрельбу в московском «Крокус Сити Холл»: главное

Об этом сообщают несколько федеральных СМИ. В результате нападения преступников на концертный зал есть погибшие и раненые.

РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента пишет, что в столичном «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» по зрителям открыли огонь как минимум три человека в камуфляжной одежде.

«Стрельба началась перед самым концертом, уже все гости были на месте. Я находилась в холле, услышала автоматные очереди. Толпа побежала через служебный вход без верхней одежды, началась давка. Уже на улице снова услышала автоматную очередь. Сейчас у «Крокуса» полиция, пожарные, валит столб дыма», — рассказала очевидец трагедии РБК.

Источник телеграм-канала ВЧК-ОГПУ сообщает, что «в зал ворвались от трех до десяти человек с автоматами и открыли огонь на поражение по гражданским лицам. В зале была паника. На данный момент, предварительно, 15 погибших. Точно подтверждена смерть одного охранника, пытавшегося остановить нападавших. Где находятся нападавшие — неизвестно. Здание горит».

По предварительной информации ФСБ, в результате теракта в комплексе «Крокус Сити Холл» погибли 40 человек, более 100 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Площадь пожара в «Крокус Сити Холл» тем временем достигла 13 000 м², сообщили в МЧС, а огонь начал перекидываться на соседние здания комплекса. Позднее СКР сообщил о гибели «более 60 человек» и указал, что число жертв может увеличиться.

МЧС открыло телефон горячей линии для информационной поддержки и психологической помощи в связи с событиями в Московской области: 8 800 775-17-17.

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