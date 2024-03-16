Минфин США оштрафовал швейцарский банк за нарушение санкций

Группа EFG International AG теперь должна выплатить $3,7 млн в рамках урегулирования административных претензий регулятора.

14 марта Минфин США (OFAC) и швейцарская банковская группа EFG International AG заключили соглашение об урегулировании административной ответственности за нарушение санкционного режима. На документ обратил внимание телеграм-канал The Sanctions Law.

Регулятор установил, что EFG нарушил санкции в отношении России и Кубы, за что теперь должен уплатить штраф в размере более $3,7 млн. Это первый штраф от американского Минфина в 2024 году.

При расследовании выяснилось, что с января 2014-го по июль 2018 года филиалы швейцарской банковской группы, которые находятся на Багамских и Каймановых островах, в Люксембурге, Монако и Швейцарии провели 727 операций, связанных с ценными бумагами и переводами средств от имени кубинских клиентов. Они проводились через финансовую систему США. Кроме того, в 2023 году один из клиентов банка попал в SDN-лист США, предусматривающий самые серьезные ограничения. Из-за внутренней ошибки банка прошли пять транзакций по его ценным бумагам. При этом в операции были вовлечены и американские кредитные организации.

Санкции США расширили санкции против РФ

В декабре 2023-го администрация президента США Джо Байдена подготовила указ, который позволяет штатам вводить ограничения против финансовых учреждений, участвующих в расчетах российских контрагентов за поставки военного оборудования и критически важных компонентов. Банкам, которые замечены в таких транзакциях, грозит включение в санкционные списки и отказ в доступе к финансовой системе США. «Те, кто финансирует и содействует сделкам с товарами, которые оказываются на поле боя, столкнутся с серьезными последствиями», — комментировал Financial Times замминистра финансов США Уолли Адейемо указ президента.

Вскоре СМИ стали сообщать о внезапном ужесточении политики иностранных банков в отношении российских клиентов. В частности, документы и операции владельцев счетов из России стали тщательнее проверять и дольше проводить, а счета — в некоторых случаях оперативно закрывать. Такие случаи встречались в Турции и на Кипре. О планах по ужесточению ограничений в отношении российских клиентов сообщали также в банках Китая и Гонконга.

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