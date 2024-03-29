КС отклонил жалобу компании, которой не вернули доступ к счетам

Банковский счет фирмы арестовали в рамках уголовного дела, но по истечении срока действия ограничения движение по счету не возобновилось. Суды встали на сторону банка, и обращение компании в Конституционный суд не исправило ситуацию.

Расчетный счет «Новой лизинговой компании» арестовали в рамках уголовного дела. Позже она попросила кредитную организацию возобновить операции по счету, поскольку срок ареста к тому времени уже истек, но банк ей отказал. Подача иска тоже не решила проблему — суды встали на сторону финорганизации.

Тогда лизинговая компания подала жалобу в Конституционный суд и попросила его признать ч. 9 ст. 115 УПК, которая определяет порядок отмены наложения ареста на имущество или других ограничений, и ст. 27 закона «О банках и банковской деятельности» об аресте банковских счетов не соответствующими ч. 1–3 ст. 35 и ч. 3 ст. 55 Конституции. Она настаивала: эти нормы позволяют сохранять арест имущества лиц, не выступающих фигурантами уголовных дел либо лицами, которые по закону несут материальную ответственность за их действия, вплоть до вынесения специального постановления об отмене такого ограничения, причем независимо от окончания срока ареста.

Еще эти положения создают правовую неопределенность в вопросе снятия ареста с расчетного счета при истечении срока судебного ареста, наложенного в рамках уголовного процесса, утверждал заявитель.

Позиция КС

Конституционный суд обратил внимание: в деле «Новой лизинговой компании» суды пришли к выводу, что закон не дает банкам право снимать с имущества арест, который накладывают уполномоченные органы в рамках уголовного дела. Это касается и случаев, когда срок ареста уже истек. При этом компания могла обратиться за восстановлением прав в порядке уголовного судопроизводства, отметили суды. Эту позицию поддержал и КС.

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«Представленными документами не подтверждается, что в конкретном деле с участием «Новой лизинговой компании» на основании ч. 9 ст. 115 УПК разрешался вопрос о наличии или отсутствии обязанности банка или иных лиц получить от органа предварительного следствия решение о снятии ареста, а потому нет оснований для вывода о применении судом оспариваемого законоположения в деле заявителя в обозначенном им аспекте», — подчеркнул КС. Высказался суд и об упомянутой в жалобе ст. 27 закона «О банках и банковской деятельности». КС напомнил, что она не регламентирует процедуру отмены наложенного в уголовном деле ареста на банковские счета и вклады. Значит, ее нельзя рассматривать как нарушающую конституционные права «Новой лизинговой компании».

В связи с этим КС отказал в принятии жалобы компании.

Екатерина Ткаченко