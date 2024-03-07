Главу несостоятельного «Роскомснаббанка» признали банкротом

Агентство по страхованию вкладов требует от него больше 150 млн руб. долга.

АС Республики Башкортостана по требованию Агентства по страхованию вкладов признал бывшего председателя правления уфимского «Роскомснаббанка» Флюра Галлямова банкротом и ввел процедуру реализации его имущества на шесть месяцев. Требование конкурсного управляющего «Роскомснаббанка» в размере 153,4 млн руб. включили в третью очередь реестра, уточняет «Интерфакс». Решение суда в полном объеме еще не опубликовано.

Галлямов возглавил коллегиальный орган правления «Роскомснаббанка» еще в 2001 году. Также он был председателем региональной ассоциации кредитных и финансовых организаций и депутатом Государственного собрания Башкирии — Курултая.

В марте 2019 года Центробанк отозвал лицензию у «Роскомснаббанка». Причиной стало неисполнение кредитной организацией законов в сфере банковского регулирования. Перед отзывом лицензии банк неоднократно нарушал требования, предусмотренные «антиотмывочным» законом. В том же месяце регулятор инициировал банкротство «Роскомснаббанка», а в июле 2021-го АС Башкортостана признал финорганизацию банкротом (дело № А07-9566/2019).

Практика ЦБ отозвал лицензию у Роскомснаббанка

Накануне по инициативе АСВ признали банкротом еще одного банкира — бывшего председателя правления «Нота-Банка» Дмитрия Ерохина. В 2019 году Останкинский райсуд Москвы приговорил его к восьми с половиной годам лишения свободы по нескольким статьям УК, а в 2023-м Ерохина привлекли к субсидиарной ответственности по долгам «Нота-Банка». Точный размер ответственности суд определит позже, но изначально АСВ требовало взыскать с контролирующих лиц солидарно более 37 млрд руб.

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