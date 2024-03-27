ФНС обновила сервис «Прозрачный бизнес»

Zel Экономика

Теперь платформа отражает данные о налоговом режиме индивидуального предпринимателя.

Федеральная налоговая служба опубликовала информацию об обновлении сервиса «Прозрачный бизнес». 

Теперь на платформе можно уточнить дополнительную информацию в отношении индивидуальных предпринимателей о том, какой налоговый режим он применяет. Новые данные будут размещаться в сервисе ежемесячно 25 числа по состоянию на 1 число месяца публикации. По мнению ведомства, информация о налоговых режимах, применяемых ИП, позволит контрагентам правильно оформить договоры и провести расчеты, а также может помочь в планировании финансовых операций и выборе наиболее выгодных условий сотрудничества.

Сервис «Прозрачный бизнес» начал работу в 2018 году. В нем содержится комплексная информация о компаниях и индивидуальных предпринимателях исходя данных из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестров МСП и дисквалифицированных лиц, наборов открытых данных. Сейчас на портале можно уточнить сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам, о налоговых правонарушениях, об участии организации в консолидированной группе налогоплательщиков, среднесписочной численности работников, о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также уплаченных налогах. 

ФНС указывает, что в 2023 году число обращений к сервису превысило 851 миллионов.

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