Депутаты хотят ограничить право суда на снижение неустойки

Нечеткость формулировок ст. 333 ГК позволяет судам уменьшать размер не только договорной, но и законной неустойки. Поэтому нужно изменить и содержание этой нормы, и ее название, считают парламентарии.

Депутаты Михаил Матвеев, Сергей Обухов и Ренат Сулейманов внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, ограничивающий полномочия суда по уменьшению законной неустойки.

Авторы инициативы объясняют: законная неустойка, в отличие от договорной, чаще всего носит штрафной характер для должника. Ее размер можно увеличить по соглашению сторон, если закон этого не запрещает, но уменьшить нельзя. При этом п. 1 ст. 333 ГК позволяет суду снижать неустойку, независимо от того, устанавливает ее закон либо договор, при ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств. Но понятие о явной несоразмерности не соотносится с предупредительными целями законной неустойки, считают депутаты.

Исходя из совокупного толкования ст. 330, 331, 332, 333, п. 1 и 6 ст. 395 ГК, суды не могут снижать законную неустойку. «Иное толкование указанных норм приводило бы к девальвации норм, установленных федеральными законами, и к изменению судом карательных, предупредительных целей и содержания норм закона о законной неустойке и преобразованию такой ответственности должника в форму компенсации убытков истца», — указано в пояснительной записке.

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Но на практике суды используют нечеткость норм ГК для снижения не только законной, но и договорной неустойки, считают авторы. Поэтому формулировку п. 1 ст. 333 ГК нужно изменить, оставив судам право уменьшать лишь договорную неустойку, причем до размера не меньше законной. Еще новелла предлагает изменить название ст. 333 ГК с «Уменьшение неустойки» на «Уменьшение неустойки, определенной соглашением». Сейчас оно искажает основное содержание статьи, заключили депутаты.

В случае принятия закона он вступит в силу с 1 июня.

Законопроект № 574640-8 «О внесении изменений в ст. 332 и 333 части первой ГК»

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