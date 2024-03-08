ЦБ продлевает ограничения на снятие иностранной валюты

Они будут действовать еще полгода. Регулятор также напомнил, в чем заключаются эти ограничения.

Центральный банк решил еще на полгода, до 9 сентября, продлить ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Как объяснил регулятор, ограничения сохраняются из-за действующих санкций против РФ, запрещающих отечественным фининститутам покупать наличную валюту западных стран.

До указанной даты юрлица-нерезиденты не смогут получить наличные в долларах США, евро, фунтах стерлингов и японских иенах. По другим валютам таких ограничений нет. Компании-резиденты в течение полугода смогут снимать со счетов наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены только на командировочные расходы исходя из установленных лимитов. На другие валюты ограничения также не распространяются, если эти операции соответствуют закону.

Для банков продлили запрет на взимание с граждан комиссии при выдаче валюты со счетов или вкладов. ЦБ напомнил, что валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки нужно выдавать в рублях. Выдаваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ.

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В отношении людей, которые открыли валютный счет или вклад до 9 марта 2022-го, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка средств на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не больше $10 000 или эквивалентной суммы в евро, причем независимо от валюты вклада или счета. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях, а их сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022-го. Деньги, которые разместили после этой даты, выдаются по курсу банка на дату выдачи.

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