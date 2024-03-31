АСВ в 2023 году получило убыток в 30 млрд руб.

Более неблагоприятная ситуация для Агентства была только в 2015 году.

Агентство по страхованию вкладов опубликовало отчет, согласно которому в 2023 году у организации возник убыток в почти 30 млрд руб. Он связан с действиями АСВ по обеспечению кредитов, выданных банкам для предупреждения их банкротства. На отчет обратил внимание «Коммерсант».

Убыток возник даже несмотря на то, что ни одного страхового случая в 2023 году не было. Всего АСВ предоставило займы для банков на сумму 300 млрд руб. Это самая крупная сумма с 2015 года. После кризиса 2014 года АСВ потратило 482,59 млрд руб. на предупреждение банкротства. По сравнению с 2022 годом, ситуация выглядит куда хуже: тогда организация получила прибыль от своей деятельности в размере 250 млн руб., расходы составили 2,44 млрд руб. В АСВ пояснили изданию, что такая проблема возникла из-за создания агентством резервов по активам, полученным от банков в процессе санации. Данные действия по оздоровлению кредитных компаний практикуются впервые, и в будущем кривая расходов может выровняться.

В 2023 году агентство заключило 62 договора займа и предоставило деньги на сумму 1,3 трлн руб., в обеспечение которых банки передали агентству активы на 1,1 трлн руб. Резервы от этих активов составили 42,7 млрд руб. Всего за период действия АСВ с 2004 года по 1 марта 2024 года произошел 5551 страховой случай, ликвидировано 435 банков из 743. В настоящее время АСВ принимает участие в санации 12 кредитных компаний.

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