Апелляция подтвердила возврат государству трех заводов

Постановление суда публиковаться не будет.

17-й ААС оставил в силе февральское решение АС Свердловской области об изъятии заводов группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в собственность государства по иску Генеральной прокуратуры (дело № А60-5228/2024). Постановление опубликовано не будет — дело рассматривали, как и в первой инстанции, в закрытом режиме.

Ответчиками по иску выступили компания «Эталон» — материнская структура и два физлица: Людмила и Юрий Антиповы. Надзорное ведомство просило истребовать в пользу РФ из незаконного владения «Эталона» госимущество в виде акций Серовского завода ферросплавов, Челябинского электрометаллургического комбината и «Кузнецких ферросплавов». Истец аргументировал иск тем, что предприятие в 1990-е годы незаконно передали в частную собственность: проведенная приватизация этих заводов, которые относятся к военно-промышленному комплексу (ВПК), прошла с нарушениями, ведь правительство не давало разрешения на сделку. В итоге ответчики якобы незаконно завладели госпредприятиями.

В группе ЧЭМК утверждали, что предприятия не входят в ВПК, а поставляют ферросплавы металлургическим предприятиям — ММК, НЛМК, «Северстали» и другим, а уже они отправляют сталь оборонным заводам. Такую же схему приватизации, как на трех заводах, использовали «абсолютно во всех регионах России со всеми промышленными предприятиями», но «ошибки» выявлены спустя 32 года только у трех спорных заводов, настаивал ответчик. Но его доводы отклонили.

Процесс Бизнес просит урегулировать процедуру деприватизации

Через два дня после вынесения решения об изъятии активов стало известно, что Антипов проходит свидетелем по уголовному делу о мошенничестве, связанному с налогом на добавленную стоимость. Чуть позднее, в середине марта, Генпрокуратура подала иск на 26 млрд руб. к Антиповым, «Эталону» и Михаилу Антипову. Сумма иска — это долг перед «Урало-сибирской металлургической компанией» и проценты. Ведомство требует признать недействительным соглашение о прощении долга между Юрием Антиповым и металлургической компанией, которое освобождало Антипова от обязанности вернуть бюджетные средства на сумму более 22,9 млрд руб. и проценты (2,9 млрд руб.). Генпрокуратура настаивает, что сделка не была экономически целесообразной и вредила публичным интересам. А раньше акциями металлургической компании владел как сам Антипов, так и его супруга и сын, поэтому сумму долга просят взыскать со всех трех физлиц и «Эталона». Заседание состоится 1 апреля (дело № А76-8446/2024).

В прошлом году ведомство гораздо чаще обычного обращалось в суды с исками об изъятии имущества в пользу государства. Требования объединяло основание для их подачи: Генпрокуратура настаивала, что активы выбыли из собственности РФ после незаконной приватизации. Сам тренд на деприватизацию начался еще в 2020 году, и теперь эта практика набирает обороты. Ранее по искам ведомства в собственность государства вернулись Дальнегорский ГОК, производитель метанола «Метафракс Кемикалс», химзавод «Волжский оргсинтез», Соликамский магниевый завод, Ростовский оптико-механический завод и ТГК-2. Подробнее о деприватизационных спорах Право.ru рассказывало в статье «Как устроена деприватизация и кому она угрожает».

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